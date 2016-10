The National: Das kommende Album soll „richtig düster“ werden

Wie es scheint, werden The National uns noch kommendes Jahr mit einem Nachfolger zu TROUBLE WILL FIND ME beschenken. In einem Interview mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ bestätigte Sänger Matt Berninger erneut, dass die Band mitten im Aufnahmeprozess für die neue Platte stecke.

Er kündigte außerdem an, dass das neue Album „richtig düster“ werden wird. Das mag für The National keine großartige Neuigkeit sein, aber Berninger und seine Kollegen haben laut eigenen Angaben was ganz Besonderes vorbereitet: „I’m going very dark with the new National record, which is a place I love to go. People have always described our music as dark and say it goes very melancholy, somber places. They haven’t heard anything yet! This next thing is crazy.“

Das Thema von The Nationals Platte: eine gescheiterte Ehe

The National machen das, was einem eigentlich als unmöglich erschien: Sie legen noch eine Portion Melancholie drauf. Das könnte aber am Thema der neuen Platte liegen. Es geht um eine gescheiterte Ehe, so Berninger. „Ich bin glücklich verheiratet, aber es ist hart, die Ehe ist hart und meine Frau und ich schreiben die Texte gemeinsam. Es geht um unseren eigenen Kampf und es ist schwer zu schreiben. Aber es rettet meine Ehe. Nein, es rettet nicht meine Ehe, meine Ehe läuft bestens. Aber es ist in allen Belangen eine gute Sache! Das wird ein ganz seltsames Album werden, ich freue mich wie verrückt darauf.“

Außerdem drückte Matt Berninger im weiteren Verlauf des Interviews seine Bewunderung für Hillary Clinton aus. In den sozialen Netzwerken rufen The National gezielt US-amerikanische Wähler dazu auf, für die Demokratin und Gegnerin von Donald Trump zu stimmen.

Matt Berninger veröffentlichte zuletzt mit einem Nebenprojekt EL VY (mit Brent Knopf von Menomena und Ramona Falls) einen Anti-Trump-Song, der im Rahmen des von Schriftsteller Dave Eggers ausgerufenen Projekt „30 Days 30 Songs“ neben weiteren Songs von Franz Ferdinand und REM erschienen ist.