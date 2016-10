30 Protestsongs in 30 Tagen: Danke, Trump!

Dass Donald Trump einer der unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten seit der Unabhängigkeitserklärung ist, steht wohl außer Frage. Eine Tatsache, die man dem Republikaner jedoch ausnahmsweise mal hoch anrechnen darf, ist die Art und Weise in der seine Wahl-Kampagne die Kreativen im Land immer wieder zu künstlerischen Höchstleistungen anspornt. Siehe etwa das Mikro-Penis-Trump-Porträt der Künstlerin Illma Gore oder die neue „Icky Trump“-T-Shirt-Kollektion der White Stripes. Einen Monat vor dem offiziellen Wahltag am 8. November rief der US-amerikanische Schriftsteller Dave Eggers mit dem Projekt „30 Days, 30 Songs“ Musiker dazu auf ihre Stimme zu nutzen um musikalisch gegen Trump zu kämpfen– und belebt damit den guten alten Protestsong wieder.

Jeden Tag ein Song gegen Donald Trump – damit will Eggers Amerika klar machen, dass Hillary Clinton die einzige Wahl ist, auch wenn viele Vorbehalte ihr gegenüber haben. Bereits 2008 engagierte sich der McSweeny-Gründer politisch mit „90 Days, 90 Reasons“ für die zweite Amtszeit Obamas. Die Idee zu „30 Days, 30 Songs“ kam Eggers bei einer Kundgebung Trumps, bei der Musik von Bruce Springsteen, Queen und Elton John lief, obwohl keiner der Künstler die Politik Trumps unterstützt und die Verwendung ihrer Musik wohl kaum freigegeben haben. Mit „30 Days, 30 Songs“ schießen die Musiker nun zurück.

Während Franz Ferdinand mit „Demagogue“ einen kleinen Auffrischungskurs in Politikwissenschaft liefern, haben sich Death Cab for Cutie die Punchline der Anti-Trump-Kampagne mit „Million Dollar Loan“ bereits gesichert. Matt Berningers Band EL VY verlegt mit „Are These My Jets“ hingegen den Fokus einfach mal auf die Nebenschauplätze des Wahlkampfes und besingt Intimschmuck für Walrosse. Auch der Beitrag von R.E.M. ist bereits zu hören. So verstörend der Wahlkampf bisher auch verlief: an Kreativität scheint es jedenfalls nicht zu mangeln.

„30 Days, 30 Songs“ – Hört alle bisher veröffentlichen Songs in einer Spotify-Playlist im Stream: