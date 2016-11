The Smiths veröffentlichen zwei Songs als Vinyl-Single

Wie Morrisseys digitales Sprachrohr „True To You“ berichtet, wird es demnächst eine neue Vinyl-Single der Smiths geben. Die Platte wird eine bisher unveröffentlichte Version des Songs „The Boy With The Thorn In His Side“ und eine neue Version von „Rubber Ring“ enthalten.

Das Artwork zur Single wurde von Morrissey höchstpersönlich gestaltet und es liegt ganz in der Tradition der Smiths-Plattencover. Zu sehen ist auf dem Schwarz-Weiß-Bild übrigens Schauspieler Albert Finney, der in „Mord im Orientexpress“ von 1974, aber auch in „Das Bourne Vermächtnis“ und „Skyfall“ mitwirkte.

Genauere Informationen und ein Veröffentlichungsdatum sind noch nicht kommuniziert worden.

Die aktuelle Dezember-Ausgabe des Musikexpress beschäftigt sich ausführlich mit The Smiths. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen: