11 Minuten Protest: Anal Trump veröffentlichen ihr Album „The First 100 Songs“

Ohne jegliche Einflussabsichten sei darauf hingewiesen, dass heute, pünktlich zu den US-Halbzeitwahlen, dieses Album erscheint. Es beschäftigt sich mit dem amtierenden US-Präsidenten auf 100 kernigen Grindcore-Knüppeln. Nach haarsträubenden elf Minuten sind sie vorbei. Dies gelingt, in dem man die Stücke auf die jeweiligen Zentralaussagen reduziert. Der Zweisekünder „Ted Nugent Is Cool“ besteht so lediglich aus einem anskizzierten Riff und dem Text „Cool!“. Fast schon Meat-Loaf-esk ausschweifend dagegen „I’d Date My Daughter“, hier die kompletten Lyrics: „If Ivanka weren’t my daughter, I’d be totally macking on that hot piece of Trumpiliciousness!“

Die Erlöse gehen an Menschenrechtsorganisationen

Die Band hinter dem Konzept besteht aus Travis Ryan von den radikalen Tierrechtskämpfern Cattle Decapitation und Rob Crow von den angesehenen kalifornischen Indie-Rockern Pinback. Gegründet hat sich das Duo am Tag der letzten Präsidentschaftswahl. Am Tag von Donald Trumps Amtseinführung erschien bereits die erste EP „If You Wanted To Qualify For Health Insurance, Then Maybe You Shouldn’t Have Gotten Raped?“. Seitdem sind weitere sechs EPs erschienen, darunter: „If You Thought Six Million Jews Was A Lot Of People, You Should’ve Seen My Inauguration“, „To All The Broads I’ve Nailed Before“, „Make America Say Merry Christmas Again“ und „Prayers”.

Ein Großteil der Erlöse aus den EPs gingen an Bürger -und Menschenrechtsorganisationen wie Planned Parenthood, RAINN und ACLU (entsprechend heißt einer der Songs der Band „ACLU Is Gay“). Sämtliche bisher erschienene Songs – und 30 neue – sind nun auf THE FIRST 100 SONGS zusammengefasst. Gedacht sind sie als Protestsongs für Menschen, die keine Protestsongs mögen. Crow erklärt den Ansatz: „Protestmusik ist langweilig und normalerweise von Leuten gemacht, die die Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehen wollen – und nicht auf das Problem. Deswegen habe ich diese Sache hier geschaffen, aus der Sicht dieses Arschlochs.“

Schlechtes Vorbild

Einziger, aber gravierender „Schönheitsfehler“ an Anal Trump: Sie sind offensichtlich stark von der US-Grindcore-Legende Anal Cunt beeinflusst – vom Bandnamen über die effizienten Spielzeiten bis hin zu den „…Is Gay“-Songtiteln (Anal Cunt hatten zahlreiche Stücke diese Art wie „Technology’s Gay“, „Recycling Is Gay“, „The Internet Is Gay“, und „The Word ‚Homophobic‘ Is Gay“ im Programm). Doch so spaßig Anal Cunt auch bis zum Tod ihres Sängers Seth Putnam 2011 waren – zu ihrem Backkatalog gehört auch das fragile Folkalbum PICNIC OF LOVE mit Songs wie „I Respect Your Feelings As A Woman And A Friend“ – so darf nicht vergessen werden, dass Putnam auch Mitglied der rechtsextremen White-Power-Band Vaginal Jesus war. Und so sehr die auch mit Humor arbeiteten und so sehr es dem umfassend umnachteten Putnam zeitlebens nur darum gegangen sein mag, krass zu sein: Das geht überhaupt nicht.

Daher, wie eingangs proklamiert, ohne jedweden Empfehlungscharakter lediglich der Hinweis auf die Existenz von THE FIRST 100 SONGS.

Hier findet Ihr die umfangreiche Tracklist, darunter folgt das komplette Album als Spotify-Stream:

1. You Gotta Treat Em Like Shit

2. PTSD Is Gay

3. Some Mexicans Aren’t Rapists

4. I Like The Soldiers Who DON’T Get Captured

5. My Daughter Is A Piece Of Ass

6. Poor People Are Too Stupid To Get A Loan From Their Parents

7. There’s My African American!

8. Blood Coming Out Of Her Wherever

9. Mexican Judges Don’t Count

10. Journalism Is Gay

11. I’d Date My Daughter

12. Grab Em By The Pussy

13. Take His Coat

14. Breast Feeding Is Gay

15. Ted Nugent Is Cool

16. Dave Mustaine Is Cool

17. Trump Tower Has The Best Taco Bowl

18. Poll Watcher

19. Some Things Saddam Hussein Did Well

20. Changing Diapers Is Gay

21. Build That Wall

22. Alex Jones Is Smart

23. I’m In Astonishingly Excellent Health

24. Stay In Your Pens

25. 911 Was Inconvenient For Me, Personally

26. Make America Great Again

27. Nobody Respects Women More Than Me

28. Harriet Tubman Is, Like, A 3

29. I Demand An Apology!

30. That Makes Me Smart!

31. Mammograms Are Gay

32. Nasty Woman

33. Before I Proceed, I’d Like To Hear The Other Side Of The Argument Against Cervical Cancer

34. Flip Your Panties

35. The Fat Picture

36. If I Don’t Respect Women, Then How Come I Own A Beauty Pageant?

37. Some Of My Best Friends Know Some Woman That They Still Have Yet To Sexualize

38. The Trump Rule

39. Working Wives

40. Whom I’d Sleep With 2000 (In Order)

41. Take The Hebe Outta Holocaust

42. The Old State Department Library

43. Christian Discount

44. Race Detector

45. Anne Frank Memorial Bagel Chips

46. Let’s See Some I.D.

47. If It’s Alright With Putin

48. The ACLU Is Gay!

49. Nuclear Football Photo-Op

50. Does This Cross Make Me Look Fat?

51. Sick People Are Gay

52. For All My Friends!!!

53. Asking For It?

54. Victory Lap

55. Old People Are Gay

56. The Jobs You’ll Get

57. It’s My Hat Now!

58. Can You Believe It?

59. Riot Receipt

60. Kill The Poor, Then Fuck The Poor, Then Bill Their Families

61. Make America Say Merry Christmas Again!

62. Baby, It’s Cold Outside

63. Jingle Pence

64. It’s Always A White Christmas For Jeff Sessions

65. The Bible Is My Favorite Book

66. Santa Is Real, But Climate Change Is A Hoax

67. Is Alex Jones Doing Sandy Hook Clause Again This Year?

68. Where’s My Parade?

69. Tic Tacs And Mistletoe

70. Carol Of The Pence

71. My Cabinet Is Nuanced As Shit

72. Normalize It!

73. I Only Like The Prequels

74. Where’s My Apology?

75. What’s A Few Dead Kids Between Business Partners?

76. I Alone Can Fix It

77. The „Southern White House“ IS Totally A Thing!

78. Can’t Get To Heaven Fast Enough

79. Melanie (A Love Song)

80. Droppin‘ Bombs While Droppin‘ Bombs While Droppin‘ Bombs

81. Faith Initiative

82. Biblically Qualified

83. A Soft Sensuality

84. Potty Law!

85. A Widow’s Applause (Delicious)

86. Checks/Balances/Gay

87. It’s Just Business

88. Can A Brother Get An RT?

89. The Hand Shake

90. See Sex Tape

91. Autocorrect Is Gay

92. Unpresidented

93. Renewable Resources Are Gay

94. „Experts“

95. Computers Are Stupid

96. Rational Discourse Is Gay

97. Last Night In Sweden

98. Human Checkers

99. The President Of Australia Is Gay

100. I’m Like A Smart Person