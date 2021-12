Unveröffentlichte 2Pac-Songs und -Fotos werden versteigert

Eigentlich hätte man annehmen können, dass bereits jede Aufnahme von 2Pac, dessen Todestag sich dieses Jahr zum 25. Mal jährte, in irgendeiner Form das Licht der Welt erblickte. Überraschenderweise tauchte nun aber eine Festplatte mit bisher unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial des Rappers auf, die jetzt zur Auktion freigegeben wurde. Es wird erwartet, dass Interessierte dafür tief in die Tasche greifen.

Die Festplatte gehörte 2Pacs Bodyguard

Bei dem neuesten 2Pac-Artefakt handelt es sich um eine 83 Gigabyte schwere Festplatte, die einem sehr engen Freund des verstorbenen Rappers gehörte. Frank Alexander, der mittlerweile ebenfalls verstorben ist, war über lange Zeit der Bodyguard des Musikers und wurde auch Zeuge der Schießerei in der Nacht vom 13. September 1996, die schließlich zum Tod der Rap-Legende führte. Laut dem Auktionshaus Gotta Have Rock and Roll, enthält die Festplatte bisher unveröffentlichte Musik und Videos sowie private Fotos von Tupac Shakurs Leben in den späten 1990er-Jahren.

In der Beschreibung zur Aktion heißt es:

Zu den Highlights auf der Festplatte gehört ein 35-sekündiger Clip aus einem nie veröffentlichten Song – der in der Discographie von Tupac unglaublich selten ist. Die Fotos und Videos geben Ihnen einen Einblick in das Leben von Tupac Mitte bis Ende der 90er-Jahre und gehören zu den intimsten Aufnahmen, die es von ihm gibt. Jede Datei in diesem Archiv wurde von Alexander selbst ausgewählt und ist gleichzeitig ein Zeugnis seiner Arbeitserfahrung (…)

Empfehlung der Redaktion Jada Pinkett Smith teilt unveröffentlichtes Gedicht von Tupac Shakur

Bei dem Song handelt es sich offenbar um eine bisher nie gehörte Version des Songs „Letz Get It On (Ready 2 Rumble)“. Letztere wurde während des Boxkampfes zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon abgespielt. Der Kampf fand in derselben Nacht statt, in der 2Pac erschossen wurde. Im Rahmen der Auktion werden Gebote bis zu 1,2 Millionen Dollar erwartet. Das Mindestgebot liegt bei 10.000 Dollar.

2Pac und Frank Alexander verband nicht nur ein berufliches, sondern auch ein freundschaftliches Verhältnis. Alexander verstarb im Jahr 2013:

Bald gibt es auch ein 2Pac-Museum

Fans, die noch tiefer in das Leben von 2Pac eintauchen wollen, könnten nächstes Jahr bei einem Museumsbesuch auf ihre Kosten kommen. Die Ausstellung „Tupac Shakur. Wake Me When I’m Free“ widmet sich ausschließlich dem Leben und Schaffen des Rappers, das neben der Musik auch Poesie und Schauspiel umfasste. Die Eröffnung findet am 21. Januar in Los Angeles statt. In der Beschreibung heißt es dazu:

Teils Museum, teils Kunstinstallation, teils Sinneserfahrungen. WMWIF wird Shakurs Musik, Poesie und nie zuvor gesehene Artefakte in einem 20.000 Quadratmeter großen kuratierten Raum präsentieren, der einem Museum für zeitgenössische Kunst ähnelt. Die Gäste werden durch eine Vielzahl von Sound-Räumen geführt, die reich an Raritäten sind, die in einem neuen technologischem Gewand gezeigt werden.