50 Cent live in Berlin 2022: Tickets, Setlist, Anfahrt

50 Cent kommt am 25. Juni 2022 nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena. Als Support ist Chefket dabei. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Event.

Der US-amerikanische Rapper 50 Cent spielt im Rahmen seiner Europa-Tour am 25. Juni eine Show in Berlin. Der Rapper, der mit Songs wie „In Da Club“, „P.I.M.P.“ und seinem Debütalbum GET RICH OR DIE TRYIN‘ berühmt wurde, wird in Berlin einige seiner größten Hits zum Besten geben.

Sein Debütalbum GET RICH OR DIE TRYIN‘ verkaufte sich mehr als 12 Millionen Mal. Danach folgten mit THE MASSACRE, CURTIS, BEFORE I SELF DESTRUCT und ANIMAL AMBITION: AN UNTAMED DESIRE TO WIN vier weitere erfolgreiche Solo-Alben. Erst kürzlich feierte 50 Cent zudem einen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2022. An diesem Abend traten mit ihm Rap-Ikonen wie Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg vor einem Millionenpublikum auf.

Wann fängt das Konzert an?

Der Einlass für die Shows beginnt um 18:00 Uhr. Das Konzert startet dann um 20:00 Uhr.

Gibt es noch Tickets für 50 Cent in Berlin?

Tickets sind ausschließlich über die Mercedes-Benz Arena App erhältlich. Das einzige akzeptierte Zahlungsmittel ist die Kreditkarte. Ein wichtiger Hinweis: Zur Abholung der über die App gebuchten Club 201 Seats muss das Handy mit der App am Eventtag mitgeführt werden. Eine Übertragung an Dritte ist nicht möglich. Das Guthaben für Essen & Getränke wird dem App-Konto gutgeschrieben. Eine Einlösung des Guthabens ist nur über die Bestellung von Essen & Getränke über die App möglich. Mehr Informationen zu den Tickets und Premium Tickets gibt es auf der Website des Veranstalters.

50 Cent – Setlist

Hier gibt es die mögliche Setlist. Sie basiert auf vergangenen Konzerten – zusammengestellt von Concerty:

1. „What Up Gangsta“

2. „I Get Money“

3. „In Da Club“

4. „P.I.M.P“

5. „Crack a Bottle“

6. „Magic Stick“

7. „I’m The Man“

8. „21 Questions“

9. „Just A Lil Bit“

10. „Candy Shop“

11. „How We Do“

12. „Ayo Technology“

13. „Best Friend“

14. „Patiently Waiting“

15. „Hustler’s Ambition“

16. Window Shopper

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Mit dem öffentlichen Verkehr

Die Mercedes-Benz Arena befindet sich mitten im Herzen Berlins und ist besonders gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Zwei Haltestellen befinden sich in der Nähe der Mercedes-Benz Arena: S+U Warschauer Straße und Ostbahnhof.

S + U Warschauer Straße

Fußweg ca. 5 Minuten

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

U-Bahnen: U1, U3

Busse: 248, 347, N1 (Nachtbus)

Trams: M10, M13

Ostbahnhof

Fußweg ca. 12 Minuten

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

Busse: 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus)

Regional- und Fernverkehr:

EC , IC , ICE , Locomore, IRE, RB14, RE1, RE2, RE7

Nachts

Unter der Woche fährt die U-Bahn bis ca. 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1:30 Uhr. Danach führen Nachtbusse ans Ziel. Am Wochenende fährt die U-Bahn und S-Bahn 24 Stunden lang.

Mit dem Auto

Wer mit dem Auto kommen will, sollte genügend Zeit für die Anfahrt einplanen. Folgt einfach der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz. Die Adresse lautet:

Mercedes-Platz 1

10243 Berlin.

Alle weiteren Informationen zu der Anreise mit dem Bus, der Bahn, dem Auto, Fahrrad und weiteren Fortbewegungsmitteln gibt es hier.