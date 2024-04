Abschlussparty Depeche Mode im Kölner Bowling-Center Underlux – mit Fletchs Familie

„Global Spirit“ wurde über den Wolken gefeiert – diesmal wollten Depeche Mode es eher bodenständig.

Am heutigen Montag (08. April 2024) geben Depeche Mode in der Kölner Lanxess-Arena ihr Abschlusskonzert der umjubelten „Memento Mori“-Tournee. Ein Grund zum Feiern – was Martin Gore, Dave Gahan, Christian Eigner und Peter Gordeno jedoch schon vorgezogen haben, denn die Band feierte bereits am Samstag (06. April 2024) den Abschluss ihrer Konzertreise, zwischen „Köln 2“ (am Freitag) und dem heutigen „Köln 3“.

Während Depeche Mode das Ende der „Global Spirit“-Tour 2018 im Berliner Waldorf Astoria begingen, in einem der höchsten Gebäude der Stadt, wurde die Abschlussparty in der Rheinmetropole an einem ungewöhnlichen, tiefergelegten Ort hochgezogen: im Bowling-Center Underlux (Luxemburger Straße, Sülz), unter dem Rewe-Markt, wie der „Kölner Express“ vermeldete. Die Band mietete für ihre Entourage wohl die komplette Anlage.

Dort wurde nicht nur gefeiert, sondern tatsächlich auch gekegelt, wie eine Instagram-Story von Megan Fletcher gezeigt haben soll. Megan ist die Tochter des im Mai 2022 verstorbenen DM-Gründungsmitglieds Andrew Fletch Fletcher. Megan filmte ihre Mutter Grainne beim Strike – die Briten haben’s halt drauf.

Wie die Zeitung außerdem berichtete, sollen auf den Monitoren des Underlux-Centers die Totenköpfe des „Memento Mori“-Logos projiziert worden sein. Gegenüber den Kollegen geäußert aber sollen sich die Betreiber des Komplexes nicht. Depeche Mode wollten also äußerst diskret vorgehen.

Wie es mit der Band nach Ende der Konzertreise weitergeht?. In unserem FAQ haben wir alles Wissenswerte zu Depeche Mode 2024 „and beyond“ zusammengestellt. Darunter Fragen, wann wieder mit einem neuen Studioalbum, einer neuen Konzertreise und überhaupt wieder mit einer Aktivität der seit 1980 bestehenden Band zu rechnen ist.

Wer sich die Zeit bis zum heutigen Auftritt in der Lanxess-Arena vertreiben will (oder kein Ticket mehr bekommen hat), sollte im 14 Uhr im Taschen Store am Neumarkt vorbeischauen. Dort signiert bis 16 Uhr der Bandfotograf Anton Corbijn seinen „Depeche Mode“-Prachtband. Mit einer Schlage ist zu rechnen, denn die Signatur des Niederländers ist begehrt – er hat das Image von DeMo entscheidend mitgeprägt, und sein Buch gibt es mittlerweile auch in einer 15-Euro-Auflage zu kaufen (und ist genauso empfehlenswert wie der 100-Euro-Band).