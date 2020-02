Auf AC/DCs neuem Album soll Malcolm Young posthum mit „Überraschungen“ zu hören sein

Das wird Dich auch interessieren





Bestätigt ist noch immer nichts – aber Gerüchte über ein neues AC/DC-Album kursieren schon lange. Das jüngste lautet: Es werden diverse „Überraschungen“ Malcolm Young betreffend darauf zu hören sein.

Gesagt hat das Dee Snider von Twisted Sister im Interview mit SiriusXM. Er sei neulich mit Ex-und-Wieder-AC/DC-Sänger Brian Johnson – 2016 musste er wegen ernsthaften Gehörproblemen eine Pause einlegen und wurde auf den kommenden Konzerten von Axl Rose ersetzt, soll auf dem kommenden Album aber wieder Teil seiner Band sein – beim Abendessen gewesen. Und dabei habe ihm Johnson natürlich eine Menge Zeug erzählt. „Eine Menge, über die ich nichts sagen will“, so Snider.

Ein bisschen was sagte er dann aber doch: „Von den Fotos und durch Brians Bestätigung wissen wir, dass AC/DC im Studio waren und Musik aufgenommen haben. Ich spreche nicht vom Original-Line-up, weil viele davon verstorben sind. Aber das ‚klassische‘ Line-up ist wieder zusammen und es gibt da einige Überraschungen über die ich nicht reden darf, Malcolm Young betreffend, die meine Kinnlade haben herunterklappen lassen. Ich kann sagen, dass er anwesend sein wird. Es wird AC/DC wie wir sie kennen und lieben.“

Wirklich viel Neues hat Ex-Twisted-Sister-Sänger Snider streng genommen also nicht gesagt, aber er muss es trotzdem wissen. Schließlich war er es, der zuletzt im Dezember 2019 kundgetan hatte, dass AC/DC gemeinsam Musik aufgenommen hätten, als Malcolm Young noch am Leben gewesen sei:

Malcolm Young, Bruder von Angus Young, Gitarrist und Gründungsmitglied von AC/DC, starb am 18. November 2017.

Das aktuelle AC/DC-Album erschien 2014 und heißt ROCK OR BUST. ME vergab dafür drei von sechs Sternen und resümierte: „Dass sie das Rad der Rockmusik auch diesmal nicht neu erfinden würden, war schon im Vorfeld absolut klar. Dafür sind Gitarrengott Angus & Co. nach über 40 Jahren einfach zu traditionalistisch und festgefahren. Doch ROCK OR BUST, ihr 14. Studioalbum, überrascht zumindest in Nuancen.”