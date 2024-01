„Back to Black“: Erster Trailer zum Biopic über Amy Winehouse ist da

Mit dem Segen von Amy Winehouses Familie – hier gibt's die ersten Ausschnitte aus dem Film zu sehen.

Bevor am 18. April das Biopic „Back to Black“ in die deutschen Kinos kommt, gibt es nun einen ersten Trailer zum Film über die britische Soul-Sängerin Amy Winehouse zu sehen.

Unter der Regie von Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades of Grey“) spielt Marisa Abela („Industry“) die Hauptrolle im Biopic und bringt so die bewegten Jahre der Sängerin in London sowie ihren Aufstieg in der Branche näher. Der Film, der von Amy Winehouses Familie genehmigt wurde, beinhaltet auch viele von ihren Hits, die aber von Abela für das Werk neu eingesungen wurden.

Weitere Schauspieler:innen in „Back to Black“: Jack O’Connell, Eddie Marsan und Lesley Manville.

„Sie verkörpert Amy nicht, sie lebt in ihr“

Taylor-Johnson beschreibt die Hauptdarstellerin wie folgt in einer Pressemitteilung: „Ein Talent wie Marisa Abela zu entdecken ist so, als würde man Goldstaub finden. Als sie bei ihrem ersten Vorsprechen in die Kamera blickte, wusste ich, dass sie die perfekte Schauspielerin für die Rolle von Amy Winehouse war. Sie investierte enorm viel Arbeit, achtete auf jedes Detail und trainierte täglich stundenlang, um den gesamten Film über singen zu können. Sie verkörpert Amy nicht, sie lebt in ihr.“

Mit Zuspruch der Eltern

Im Dezember 2023 sagten die Eltern in einer Erklärung: „Wir freuen uns, dass ‚StudioCanal‘, ‚Focus Features‘ und ‚Monumental‘ diesen Film drehen, um das außergewöhnliche musikalische Erbe unserer Tochter Amy zu feiern und ihr Talent auf die Art und Weise zu präsentieren, die es verdient.“

Winehouse wurde am 23. Juli 2011 tot aufgefunden. Die 27-Jährige war an einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille im Blut verstorben. In ihrer kurzen Karriere hatte sie mehr als 30 Millionen Platten verkauft und auch noch mehr als zehn Jahre nach ihrem Tod werden ihre Songs über 80 Millionen Mal im Monat gestreamt.

Der erste „Back to Black“-Trailer: