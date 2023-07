Animal Collective teilen neuen Song und kündigen Album an

Die neue Platte wird im September erscheinen. Der Song „Soul Capturer“ gibt ersten Vorgeschmack.

Die Psychedelic-Indie-Rocker von Animal Collective haben ein neues Album angekündigt. Das Werk wird den Titel ISN’T IT NOW? tragen und wird am 9. September erscheinen. Die Vorab-Single „Soul Capturer“ soll die Vorfreude darauf steigern.

Erst im Juni 2023 ließen die US-Amerikaner wieder von sich hören. Auf dem 22-minütigen Epos „Defeat“ zeigte sich das Quartett mit ihrem gewohnt verspielten und psychedelischen Sound. Auf ISN’T IT NOW? werden Panda Bear, Deakin, Avery Tare und Geologist genau dort weitermachen. Wie schon bei „Defeat“ wird Russell Elevado die Produktion des gesamten Albums übernehmen, der sein Können schon bei Künstlern wie D’Angelo, The Roots und Kamasi Washington unter Beweis stellte.

Mit der Single „Soul Capturer“ geben Animal Collective einen weiteren Eindruck davon, wie das gesamte Werk klingen wird. Auf dem Song besingt die Band das existentielle Unwohlsein in unserer digitalen Welt und warnt vor den Verführungen, die uns aus dem wahren Leben entrücken.

Schon seit 1999 sind David Pornter, Noah Lennox, Brian Weitz und Josh Dibb als Animal Collective aktiv. Im August 2000 erschien ihre erste Platte SPIRIT THEY’RE GONE, SPIRIT THEY’VE VANISHED. Im Februar 2022 kam mit TIME SKIFFS ihre elfte Studioplatte heraus. ME-Autor Steffen Greiner schrieb dazu: „Der psychedelische Experimental-Pop hatte seine Zeit. Nun könnte es Zeit sein für eine produktive Rückbesinnung“ und gab dem Werk vier von sechs möglichen Sternen. Mit ISN’T IT NOW? kommt nun das zwölfte Album der US-Band.

ISN’T IT NOW? kann hier und hier bereits vorbestellt werden.

Hört hier die Single „Soul Capturer“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Album-Cover:

Die Tracklist