Atlanta-Produzent Southside 808 schmeißt nach dem neuen Album das Handtuch

Der Atlanta-Producer Southside von 808-Mafia gilt nun seit mehr als zehn Jahren als einer der erfolgreichsten Produzenten im HipHop. In der Vergangenheit mischte er bei einigen der größten Rap-Platten mit und trug mit seinem unverkennbaren Produktionsstil zweifellos dazu bei, das Genre des gegenwärtigen Rap zu formen. Gemeinsame Hits mit Artists wie Future, Drake, Young Thug und Migos machten ihm zu einem Pionier der modernen Trap-Szene, wobei sein legendäres 808-Beat-Tag stets als klares Erkennungsmerkmal gilt.

Nun machte das 808-Mafia-Oberhaupt eine Ankündigung, die viele Fans traurig stimmen wird. Denn nach dem kommenden 808-Mafia-Album möchte der Star-Produzent das Handtuch werfen und sich in den Ruhestand begeben. Auf Twitter teilte er mit, dass er mit allen Errungenschaften der vergangenen Jahre überaus zufrieden ist und dass auch das kommende Album definitiv nicht enttäuschen wird. Allerdings möchte er die große Aufmerksamkeit in Zukunft den jüngeren Rapper*innen überlassen und sich stattdessen auf andere wichtige Rollen im Rap-Game konzentrieren.

AFTER THIS 808mafia ALBUM IM DONE IM WHERE I WANNA BE IN LIFE AS A PRODUCER IM DONE JUST KNO THIS ALBUM IS GOING TO BE GREAT IM STILL GONE LEAD FOR THE CULTURE IM STILL GONE TRY TO PUT NEW PRODUCERS ON BUT AS A PRODUCER IM THROWING THE TOWEL IN AFTER THIS ALBUM I’m done ❤️

— Southside (@sizzle808MAFIA) March 9, 2021