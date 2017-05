Aus dem Wald ins Studio: Hört hier Lana Del Reys neuen Song „Coachella – Woodstock In My Mind“

Am 18. April postete Lana Del Rey ein folgenschweres Video auf Instagram. Sie kehrte gerade als Besucherin vom Coachella Festival zurück und legte eine Pause im Wald ein. Im Selfiemodus filmte sie sich, wie sie ein paar Zeilen einsang, die ihr gerade offenbar durch den Kopf gingen. Nun: Aus diesen Zeilen ist nun ein ganzer Song geworden, den Lana Del Rey aufgenommen, „Coachella – Woodstock In My Mind“ genannt und jetzt veröffentlicht hat.

Lana Del Rey fühlte sich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, auf einem Musikfestival eine gute Zeit zu haben und der gegenwärtigen politischen Weltlage, die einem jede Form von Hedonismus und guter Laune doch eigentlich verbieten müsste. „I’m not gonna lie- I had complex feelings about spending the weekend dancing whilst watching tensions w North Korea mount. I find It’s a tightrope between being vigilantly observant of everything going on in the world and also having enough space and time to appreciate God’s good earth the way it was intended to be appreciated“, schrieb die Sängerin. Daraus entstand der folgende Song erst in der Instagram-Version…

I'm not gonna lie- I had complex feelings about spending the weekend dancing whilst watching tensions w North Korea mount. I find It's a tightrope between being vigilantly observant of everything going on in the world and also having enough space and time to appreciate God's good earth the way it was intended to be appreciated. On my way home I found myself compelled to visit an old favorite place of mine at the rim of the world highway where I took a moment to sit down by the sequoia grove and write a little song. I just wanted to share this in hopes that one individual's hope and prayer for peace might contribute to the possibility of it in the long run. Hope everyone has a nice day, with love from California A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Apr 17, 2017 at 4:35pm PDT

… und dann in der Studioversion:

https://www.youtube.com/watch?v=cjDfD_RtYiA Video can’t be loaded: Lana Del Rey – Coachella – Woodstock In My Mind (https://www.youtube.com/watch?v=cjDfD_RtYiA)

Darin singt Lana Del Rey unter anderem: „What about all these children, and their children’s children?“ und fragt sich, ob sie als kleines Individuum irgendeinen Beitrag leisten könnte. Kann sie, beschließt Del Rey schließlich, weil aus Gedanken Vögel werden können, die andere Gedanken beeinflussen.

Zuvor hatte Lana Del Rey mit „Lust For Life“ und „Love“ bereits zwei Songs aus ihrem fünftem Album LUST FOR LIFE vorgestellt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, dafür das Artwork.