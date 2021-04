Badchieff schützt seine Liebe wie ein „Bodyguard“ (Musikvideo)

Badchieff, Rapper und Produzent aus Gröbenzell bei München, der sich bereits mit 16 Jahren einen Namen als DJ machte, dürfte als neues Cro-Signing mittlerweile Einigen ein Begriff sein. Sein aktueller Song „Bodyguard“ ist ein Vorgeschmack auf das bevorstehende Debütalbum CHIEFF LOVES YOU.

Wer ist Badchieff?

Bereits mit Songs wie „One Week Love“, „Fast Forward“ oder „Diamond“ bewies der 21-Jährige, dass er nichts von Genregrenzen hält. Bei ihm treffen oldschoolige R’n’B-Vibes, Trap, Pop und Dance-Beats aufeinander. Sein eingängiger Club-Sound dürfte von seiner Zeit als DJ geprägt sein, als er zunächst in allen Münchner Clubs und später in New York, Los Angeles, Paris, Barcelona, Dubai und Sydney hinter den Decks stand. 2019 erschien seine erste EP 1999.jpg, die viel positive Resonanz erhielt. Das war auch das Jahr, in dem Cro Badchieff bei seinem Label „Truworks“ unter Vertrag nahm. 2020 holte er ihn als Feature-Gast auf seinen Song „Fall Auf“. Außerdem war Badchieff vergangenes Jahr als „Bester Newcomer“ bei den New Music Award 2020 nominiert.

Aktuell arbeitet Badchieff an seinem Debütalbum CHIEFF LOVES YOU, das am 11. Juni 2021 erscheinen soll.