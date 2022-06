Band-Trennung: Sons of Kemet lösen sich auf

Vier Alben hat die britische Jazzband Sons Of Kemet seit ihrer Gründung im Jahr 2011 bereits veröffentlicht. Ihr aktuelles Album BLACK TO THE FUTURE erschien im Mai 2021. ME-Autor Frank Sawatzki vergab satte 5,5 von sechs möglichen Sterne und fasste seinen Eindruck in seiner Rezension so zusammen: „Shabaka Hutchings Band verwandelt die aktuellen Proteste und Klagen der afroamerikanischen Community in eindrucksvollen Jazz, der weit über Jazz hinaus reicht.“ Wie erfreulich es war, als Sons Of Kemet im September 2021 eine Deutschland-Tour angekündigt hatten, präsentiert vom Musikexpress. Und wie unerfreulich es ist, dass diese Tour im Januar abgesagt werden musste.

Nun kommt es noch unerfreulicher: Auf Instagram gab die Band am Donnerstag ihre bevorstehende Trennung bekannt. Die noch geplanten Konzerte würden noch gespielt werden, sie seien aber die letzte Chance, die Sons of Kemet live zu erleben. Danach wolle man das Kapitel ihres Bandlebens für die absehbare Zukunft schließen.

Lest hier das Original-Statement:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sons Of Kemet (@sonsofkemet)

In Deutschland sollen Sons Of Kemet dieses Jahr noch zweimal zu sehen sein – und dann gleich zweimal in der selben Stadt: Am 7. August steht ein Konzert im Hamburger „Kampnagel“ auf dem Plan , am 17. August eines in der dortigen Elbphilharmonie.

