Beatsteaks hauen neues Video zu „You In Your Memories“ raus

Die Beatsteaks haben ein neues Musikvideo veröffentlicht – und beim Dreh offensichtlich einmal mehr viel Spaß gehabt: Im Clip zum Song „You In Your Memories“ sieht man 3/5 der Band verkleidet als gelangweilte, Vokuhila tragende Mitarbeiter und Kunden eines Instrumentengeschäfts. Die unverhoffte Action geht los, als eine namenslose Gitarrenlegende (gespielt von Gitarrist Bernd Kurtzke) mit ihrer Limousine vorfährt und, beschützt von ihrem Bodyguard (Sänger Arnim Teutoburg-Weiß), die wohl teuerste und beste Gitarre im Laden ausprobieren will. Gast und Gastgeber waren offenbar mal beste Freunde. Bis der eine berühmt wurde und der andere nicht.

„You And Your Memories“ wird von Gitarrist Peter Baumann sowie Chad Price (All) gesungen und ist die vierte Single aus Beatsteaks‘ neuem Album YOURS. Zuvor veröffentlichte die Berliner Punkrockband bereits Videos zu „I Do“, „40 Degrees“ und „L auf der Stirn (feat. Deichkind)“.