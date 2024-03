Beyoncé enthüllt das Cover von ihrem neuen Album COWBOY CARTER

Neben Beyoncé gibt's auch ein Pferd auf der neuen Platte zu sehen.

Beyoncé hat in einem Instagram-Post das Cover zu ihrem neuen Album COWBOY CARTER veröffentlicht. Darauf ist sie auf einem weißen Ross seitlich sitzend zu sehen. Das Pferd galoppiert durchs Dunkel und Beyconcé schaut ernst in die Kamera, hält eine Flagge in die Höhe und zeigt sich im Cowboy-Onesie und einer Scherpe, auf der der Albumtitel zu lesen ist.

Die Platte wird am 29. März erscheinen.

COWBOY CARTER = fünf Jahre Arbeit

Die Sängerin erzählt in der Instagram-Caption mehr über ihre Inspiration zu COWBOY CARTER – eine Platte, für die sie intensiv ins Country-Genre eingefühlt hat. „An diesem Album habe ich über fünf Jahre gearbeitet. Es entstand aus einer Erfahrung heraus, die ich vor Jahren gemacht habe, als ich mich nicht willkommen fühlte … Und es war sehr klar, dass ich es nicht war. Aber aufgrund dieser Erfahrung bin ich tiefer in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht und habe unser reiches musikalisches Archiv studiert. Es fühlt sich gut an, zu sehen, wie Musik so viele Menschen auf der ganzen Welt vereinen kann, während sie gleichzeitig die Stimmen einiger der Menschen verstärkt, die so viel von ihrem Leben der Aufklärung unserer Musikgeschichte gewidmet haben“, schrieb sie.

Und weiter: „Die Kritik, mit der ich konfrontiert wurde, als ich zum ersten Mal in dieses Genre einstieg, zwang mich dazu, die mir auferlegten Grenzen zu überwinden. ‚Act II‘ ist das Ergebnis meiner Herausforderungen und der Zeit, die ich mir genommen habe, um die verschiedenen Genres zu vereinen und dieses Werk zu schaffen. Ich habe einige Überraschungen auf dem Album und habe mit einigen brillanten Artists zusammengearbeitet, die ich sehr respektiere. Ich hoffe, dass ihr mein Herz und meine Seele hören könnt, und all die Liebe und Leidenschaft, die ich in jedes Detail und jeden Sound gesteckt habe.“

Seht hier das neue Cover der Platte:

Die Enthüllung des Albumcovers kommt circa einen Monat, nachdem die 42-Jährige die ersten Singles der Platte veröffentlichte, mit welchen sie bereits nennenswerte Erfolge verzeichnen konnte. Ihr Hit „Texas Hold ‚Em“ machte sie sowohl zur ersten Schwarzen Frau an der Spitze der Billboard Country-Charts als auch zur ersten Schwarzen Frau, die mit einem Country-Song die „Hot 100“ anführt. Ihr neues Album, welches zuvor auch als ACT II angekündigt wurde, ist eine Fortsetzung ihres 2022 erschienenen Werkes RENAISSANCE. Mit diesem konnte Beyoncé vier Grammys gewinnen, unter anderem in der Kategorie „Bestes Dance-/Electronic-Album“.