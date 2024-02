Beyoncé veröffentlicht zwei neue Singles – hier hören

„Texas Hold 'Em“ und „16 Carriages“ geben einen ersten Vorgeschmack auf ihre Platte ACT II.

Beyoncé hat überraschend am Sonntag, dem 11. Februar, die baldige Veröffentlichung einer neue Studioplatte in einer Werbepause des Super Bowl LVIII bekanntgegeben. ACT II kommt am 29. März heraus. Damit ihre Fans nicht so lange warten müssen, veröffentlicht die Musikerin gleich zwei Singles vorab – „Texas Hold ‚Em“ und „16 Carriages“ sind schon zum Streamen verfügbar.

Beide Titel trenden bereits

Zuletzt hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Beyoncé als nächster Superstar im Sphere in Las Vegas spielen könnte, weswegen eine Ankündigung dafür in der Stadt, wo nun das NFL-Finale ausgetragen wurde, sehr passend gewesen wäre. Doch eine neue LP ist natürlich auch ein Grund für die Fans, sich zu freuen.

Instagram-Ankündigung von Beyoncé:

Beide ihren neu herausgebrachten Tracks sind bereits elf Stunden nach der Bekanntgabe auf Platz 22 und 24 der deutschen YouTube-Trends zu finden. Während „Texas Hold ‚Em“ zum aktuellen Zeitpunkt auf dem höheren Platz liegt, scheint „16 Carriages“ noch etwas besser anzukommen, wenn man die Like-Anzahl beachtet.

Hier könnt ihr in beide Stücke reinhören und euch euer eigenes Urteil bilden:

„Texas Hold ‚Em“-Visualizer:

„16 Carriages“ -Visualizer:

Ist ACT II der tatsächliche Titel?

ACT II wird an ihr Album RENAISSANCE anschließen, das bereits bei der damaligen Ankündigung auf eine Fortsetzung vermuten ließ. 2022 hatte Beyoncé die Platte nämlich zunächst als ACT I: RENAISSANCE angekündigt – ein Titel der damals schon Hoffnung bei den Fans weckte. Ebenfalls lässt es vermuten, dass ACT II nicht der endgültige Name ihres bald erscheinenden Werks sein könnte.