Billie Eilish bringt ihre Fashion-Marke „Blōhsh“ nach Berlin

Am 06. und 07. September 2019 präsentiert Billie Eilish exklusiv ihre Fashion-Marke „Blōhsh“ in einem Pop-Up-Store in Berlin. Das Event wird in der Berliner Store Location von MCM stattfinden. Dabei wird es auch einige Stücke geben, die so nur an diesen beiden Tagen in Berlin erstanden werden können. Dies teilte die Modemarke der Sängerin auf ihrem Instagram-Profil mit.

Die 17-jährige Amerikanerin sorgte dieses Jahr bereits beim Coachella, in NYC, London und Kopenhagen mit ihren Pop-Up-Fashion-Events für viel Wirbel und möchte nun anscheinend auch in Deutschland ihre Modemarke unter ihre Fans bringen.

Adresse:

1976 Berlin

Torstraße 74, 10119 Berlin

Am 29. März 2019 veröffentlichte Billie Eilish ihr Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?. In Deutschland holte sie sich damit den Streaming-Rekord für das meistgestreamte Debüt eines internationalen Acts in der ersten Woche nach Veröffentlichung.

