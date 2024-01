Als Eddie Van Halen gegenüber Green Day zu weinen anfing

Dass Eddie Van Halen während des Treffens weinte, ist eine bewegende Erinnerung für den Green-Day-Sänger.

Billie Joe Armstrong hat über seine erste Begegnung mit Eddie Van Halen gesprochen. Dem Sänger von Green Day zufolge soll Van Halen zu weinen angefangen haben, als die beiden Musiker sich Backstage trafen.

Im Gespräch mit Howard Stern kam Armstrongs Liebe für Van Halen zur Sprache. So war ein Konzert der Hard-Rock-Band das erste, das der spätere Green-Day-Frontmann je besuchte. „Als ich Van Halen 1984 gesehen habe, war ich zwölf Jahre alt. Sie waren meine Lieblingsband und ich habe geweint“, erinnerte sich Armstrong. „Es war, als würde sein Gitarrenspiel von einem anderen Ort kommen. Er hat neu erfunden, wie man Gitarre spielt. Außerdem haben sie großartige Songs geschrieben, das ist die Hauptsache, die ich von Van Halen mitgenommen habe. Die Songs waren einfach so verdammt großartig.“

So trafen Green Day und Van Halen aufeinander

Später traf er Eddie Van Halen dann auch selbst. „Das war, als Van Halen und David Lee Roth gerade wieder zueinandergefunden hatten“, erzählte Billie Joe Armstrong von einem Konzert im Jahr 2007. „Ein paar Freunde und ich sind ins Flugzeug gestiegen, um sie in Kansas City zu sehen. Wir wollten das nicht in Kalifornien machen, weil wir wussten, dass das scheiße werden würde.“ Kansas City hingegen sei „unglaublich“ gewesen – ebenso wie Armstrongs Treffen mit Van Halen „emotional“. „Ich habe zuerst Wolfie [Van Halen] getroffen, der supercool war, und dann wurde gefragt: ‚Willst du Eddie treffen?‘“, so Armstrong weiter. „Und dann war er da, hatte seine Gitarre eingestöpselt und spielte gleichzeitig zu unserer Unterhaltung, und ich dachte nur: ‚Oh mein Gott!‘“

Bewegende Worte für Billie Joe Armstrong

Als die beiden Musiker sich begrüßten und Armstrong Eddie Van Halens große Hände kommentierte, sei es zu dem denkwürdigen Moment gekommen: „Dann geschah diese krasse Sache, er hat angefangen zu weinen“, sagte Armstrong. „Er sah mich an, hat seine Hand in meinen Nacken gelegt und sagte: ‚Du bist der einzige, der mich versteht.‘“ Der Green-Day-Sänger wusste nicht, wie er reagieren sollte. „Ich sagte: ‚Du hast keine Ahnung, wie viel du mir als Musiker und Songwriter bedeutest.‘ Und er sagte: ‚Menschen denken, ich bin ein Alien, so wie ich spiele‘, woraufhin ich erwiderte: ‚Es geht nur um deine Songs.‘ Das war eine harte Erfahrung.“

Das Treffen endete Armstrongs Bericht nach, als Wolfgang Van Halen zum Stimmen der Instrumente den Raum betrat. Doch auch von diesem Moment konnte der Green-Day-Sänger eine herzerwärmende Geschichte erzählen: „Eddie sagte die coolste Sache, ein richtiger Vater-Sohn-Moment: ‚Willst du mich einstimmen oder ich dich?‘ Diese Verbindung zwischen Vater und Sohn als Musiker ist bei mir als wundervolle Sache hängen geblieben.“

Bille Joe Armstrong promotet derzeit das neue Album von Green Day. SAVIORS erscheint heute; bald geht die Band auch in Europa auf Tournee.

Die aktuelle Single vom neuen Green-Day-Album: