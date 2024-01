Blitz Vega: Debütalbum zu Ehren von Andy Rourke angekündigt

Blitz Vega veröffentlicht am 26. April das Debüt NORTHERN GENTLEMAN, an dem auch Rourke mitwirkte.

Andy Rourke starb am 19. Mai 2023 an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 59 Jahren. Um ihn zu ehren, kündigte seine ehemalige Band Blitz Vega ihr Debütalbum NORTHERN GENTLEMAN an dem Tag an, dem Rourke seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. Am 17. Januar 2024 wäre er nämlich ein Jahr älter geworden. Die Platte von Blitz Vega erscheint am 26. April 2024.

Kav Sandhu versprach Rourke die Platte zu veröffentlichen

Auf X kündigte Kav Sandhu NORTHERN GENTLEMAN an und erklärte in diesem Rahmen mit der Veröffentlichung ein Versprechen einzulösen, dass er Rourke ein paar Wochen vor seinem Tod gegeben haben soll. Laut Berichten von „NME“ beschrieb Sandhu das Debütalbum in einem Statement als „ein Tagebuch der letzten sieben Jahre der Reise, auf die Andy, die Band und ich uns begeben haben, um diese Musik als Blitz Vega aufzunehmen.“ Dabei würde jeder der Songs eine besondere Geschichte erzählen und Erinnerungen beim gebürtigen Briten hervorrufen.

„Ich höre seine Stimme in meinem Kopf und gebe alles wieder, worüber wir bei den Aufnahmen des Liedes gesprochen haben. Ich sehe sein Gesicht, das mich anlächelt. Auf meiner letzten Reise zurück nach L.A. vor ein paar Wochen fuhr ich zum Studio und es fühlte sich an, als würde Andy dort mit mir sitzen, so wie er es schon so oft getan hatte, und über Musik sprechen, einfach aufgeregt, dieses Album zu machen. Also bedeuten mir alle Songs die Welt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Andy Rourke und Kav Sandhu gründeten 2016 Blitz Vega, 2019 erschien erste Musik von ihnen. Über die Zukunft der Band erklärte Sanhu, nun einen Schritt nach dem nächsten gehen zu wollen. Eine Tour schließe er aktuell auch nicht aus.