Blood Orange: Dev Hynes kündigt erstes Klassik-Album an

Sänger Dev Hynes aka Blood Orange hat sein erstes Klassik-Album mit dem Titel FIELDS angekündigt. Die Platte soll bereits am 11. Oktober 2019 erscheinen.

Das Album verfügt über 13 Kompositionen. Alle Lieder sind von Hynes selber komponiert und wurden von dem mit einem Grammy ausgezeichneten Chicagoer „Third Coast Percussion“ arrangiert und orchestriert.

Dev Hynes erklärte, dass es das erste Mal für ihn gewesen sei, dass er Musik komponierte, die er nicht selbst einspielte. Diese Erfahrung zu machen beschreibt er als magisch:

„This was the first time I’ve written music that I’ve never played, and I love that. It’s something I’ve always been striving to get to. Seeing what Third Coast Percussion had done with these pieces was magical.“