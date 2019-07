Blood Orange kündigt neues Mixtape an

Dev Hynes aka Blood Orange beim „Governors Ball Festival“ 2019 in New York City.

Dev Hynes aka Blood Orange hat die Veröffentlichung eines Mixtapes angekündigt. Das neue Projekt, das Hynes auch diesmal wieder komplett im Alleingang produziert hat, soll ANGEL’S PULSE heißen und am 12. Juli erscheinen.

In der Vergangenheit habe sich bei Hynes die Angewohnheit entwickelt, nach der Fertigstellung jedes Albums ein weiteres Werk – „eine Art Epilog“ – zu produzieren, so der Musiker in einem offiziellen Statement. Normalerweise verschenke er diese dann an seine Freunde oder Fremde, die ihm auf der Straße begegneten. Dieses Mal habe er sich jedoch dazu entschieden, das fertige Mixtape mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Kooperation

Hinter der Entstehung seiner Mixtapes stecke genau so viel Arbeit und Sorgfalt, wie dies bei seinen offiziellen Alben der Fall sei. Dennoch habe sich Hynes in der Vergangenheit davor gesträubt, seine Werke in Echtzeit zu veröffentlichen. Weil er nun jedoch älter und das Leben ohnehin „unberechenbar und beängstigend“ sei, habe er sich entschlossen, sich nicht länger selbst zurückzuhalten.

Blood Oranges aktuelles Album „NEGRO SWAN“ bei Amazon.de kaufen

Dev Hynes ist ein britischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent. Er begann seine Karriere 2004 als Mitglied der Dance-Punk-Band Test Icicles. Als die Band sich drei Jahre später trennte, startete er erfolgreiche Soloprojekte unter den Künstlernamen Lightspeed Champion und Blood Orange. Zuletzt hatte der Multiinstrumentalist 2018 sein Album NEGRO SWAN veröffentlicht.

Im August tritt Hynes als Blood Orange exklusiv bei unserem Festival „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf. Außerdem dabei: Tame Impala und Yeasayer.

Domino Records