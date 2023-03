Bob Odenkirk spielt in „The Room“-Neuverfilmung die Hauptrolle

Foto: Getty Images for Vanity Fair, Rich Fury/VF20. All rights reserved.

Bob Odenkirk 2020 in Beverly Hills, Kalifornien. (Photo by Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair)

Bob Odenkirk hat am gestrigen Mittwoch (8. März) via Twitter bestätigt, dass er in einer Neuverfilmung des 2003 erschienenen „The Room“ die Hauptrolle übernehmen wird. Regie führt Brando Crawford, der „Acting For a Cause“ ins Leben rief und mit dem Film Spenden für die AIDS-Forschung sammeln möchte. Er machte durch einen Instagram-Post der Dreharbeiten die Besetzung des „Better Call Saul“-Darstellers ebenfalls publik.

„Es ist wahr. Es stimmt. Und lasst mich euch versichern, ich habe alles gegeben, um jeden Satz so ehrlich ZU VERKAUFEN, wie es mir nur möglich ist… und ich hatte eine TOLLE ZEIT“, bestätigte Odenkirk bei Twitter die seit einigen Wochen anhaltenden Gerüchte.

Der Film ist ursprünglich von und mit Tommy Wiseau inszeniert worden und erreichte in den letzten 20 Jahren große Popularität. Ursprünglich als Tragödie gedacht, wird das unfreiwillige komische Independent-Projekt heute eher als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten betrachtet – die aber trotzdem Spaß machen.

Bereits 2017 setzte sich James Franco in seinem Film „The Disaster Artist“ mit Wiseau und „The Room“ auseinander und wurde als Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert.

Ein Erscheinungsdatum hat das Remake bisher noch nicht. Vertreter Wiseaus haben „Variety“ versichert, dass man bisher von der Produktion nichts gewusst habe und niemand an den eigentlichen Urheber des Films herangetreten sei.