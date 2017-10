„Bright“-Trailer: Netflix plant den Angriff auf das Event-Kino

Netflix und Amazon Prime haben das Publikum in den vergangenen Jahren zwar mit Serien von Free-TV und den Kinos weggelockt, für große Action-Vehikel müssen Filmfans aber immer noch in Lichtspielhäuser gehen. Und in einem Anflug von Größenwahn will Netflix am 22. Dezember auch den Blockbuster-Markt attackieren. 100 Millionen Dollar hat der Streaming-Dienst in die Hand genommen und damit „Bright“ finanziert.

Auch interessant Schlechtes Angebot: Netflix will 2018 bis zu 80 eigene Filme veröffentlichen In „Bright“ spielen Will Smith und Joel Edgerton Cops, die in Los Angeles auf Streife gehen. Der Clou: Edgerton ist ein Oger, Los Angeles eine Fantasy-Stadt, in der auch Elfen leben. Die beiden Cops stoßen auf ein Artefakt, das einen Kleinkrieg in der Metropole auslöst. Es folgt eine Action-Orgie mit vielen Shootouts und Effekten. Netflix hat „Suicice Squad“-Regisseur David Ayer eingekauft und will erstmals einen großen Event-Film als Alternative zum Kinobesuch zur Weihnachtszeit anbieten.

Nun ist ein neuer Trailer zu „Bright“ erschienen, den Ihr hier anschauen könnt: