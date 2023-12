Britney Spears erneut nackt auf Instagram – diesmal in einem Video

Nach ihrem Nacktfoto vom 30. November will sie mit dem Clip die Echtheit des Fotos beweisen.

Britney Spears teilte am Dienstag (5. Dezember) einen Beitrag auf Instagram, auf dem sie sich komplett nackt präsentiert, das Nötigste mit Sternchen verdeckt. Nach ihrem letzten Nackt-Post vom 30. November veröffentlichte sie nun ein Video aus der gleichen Szenerie – und möchte damit die Echtheit der Fotos beweisen.

Das Video entstand nach ihren Aussagen vor drei Monaten, als sie auf einer Privatinsel in Französisch-Polynesien Urlaub machte. „Hier gibt es keine Paparazzi, also laufe ich nackt über die Insel“, schrieb die 42-Jährige zu ihrem Post.

In demselben Setting zeigte sich Spears schon am 30. November nackt auf Instagram. Damals postete sie ein Foto, in dem sie lächelnd für die Kamera posiert. „Video, damit ihr sehen könnt, dass die Bilder echt sind“, referierte sie in der Beschreibung des jetzt veröffentlichten Reels auf das zuvor geteilte Foto.

Britney Spears über ihre Selbstbestimmtheit

Für ihre Freizügigkeit hat Britney Spears auch eine Erklärung parat. In ihrer im Oktober erschienenen Biografie „The Woman in Me“ lässt sie verlauten: „Ich weiß, dass viele Leute nicht verstehen, warum ich es liebe, Bilder von mir nackt oder in neuen Kleidern zu machen, aber ich denke: Wenn sie Tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, wenn sie dazu gedrängt worden wären, für andere Leute zu posieren, würden sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle und mein eigenes Foto zu machen.“

Mit ihrer Autobiografie landete Spears einen weltweiten Bestseller und verkaufte in den ersten Wochen bereits um die 1,1 Millionen Exemplare. In dem Werk enthüllt die Sängerin Details über ihre Beziehung mit Justin Timberlake, über ihr Leben als Popstar und auch die Zeit hinter den Kulissen bis zu ihrer 13-jährigen Vormundschaft. Im November 2021 war die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears nach langen Gerichtsprozessen aufgehoben worden.