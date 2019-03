Charlotte Brandi beweist in ihrem neuen Video, wie manipulierbar wir sind

„Justice is a rumor/ I could go wherever I want/ With two bloody hands and my old seabag / Noone would come and stop me“. Charlotte Brandis Blick auf die Gesellschaft könnte für manchen Zuhörer etwas etwas düster klingen. In ihrer neuesten Single beschreibt die ehemalige „Me And My Drummer“-Sängerin wie einfach es ist, durch unfaires Handeln Macht über andere zu gewinnen. Das energetische, lockere Soundbild von „A Sting“ lässt aber vermuten, dass dieser Gedanke auch etwas sehr Befreiendes haben kann.

Nach dem Release ihres Solo-Debüts THE MAGICIAN steht Charlotte Brandi kurz vor dem Beginn ihrer Tour, die sie quer durch Deutschland und Österreich führen wird. Zuvor konnte sie mit dem Schlagzeuger Matze Pröllochs als Duo Me And My Drummer auf acht Jahre Bandgeschichte, zwei EPs, zwei Alben und rund 400 Shows zurückblicken.

Die Tourdaten von Charlotte Brandi:

04.04. Leipzig – Naumanns

05.04. Erfurt – Franz Mehlhose

06.04. Mainz – Schon Schön

07.04. München – Ampere

08.04. A-Wien – Chelsea

10.04. Nürnberg – Club Stereo

11.04. Hamburg – Nochtspeicher

12.04. Berlin – Silent Green

14.04. Dresden – Polimagie Festival @ Beatpol

03.05. Bochum – Christuskirche

14.-16.06. Mannheim – Maifeld Derby

Kooperation