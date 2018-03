CHVRCHES kündigen offiziell ihr neues Album an – mit Hilfe von Matt Berninger

CHVRCHES haben ihr drittes Album angekündigt: LOVE IS DEAD soll am 25. Mai erscheinen und handelt Sängerin Lauren Mayberry zufolge vom Erwachsenwerden und davon, dass man akzeptieren müsse, dass es großartige und grauenhafte Dinge in der Welt gibt und man „das eine nicht ohne das andere bekommen kann“.

Der Grammy-Gewinner Greg Kurstin produzierte diesmal neun der 13 Titel und Matt Berninger von The National beteiligte sich ebenfalls an der neuen Platte: Er begleitet das schottische Synth-Pop-Trio gesanglich auf der neuen Single „My Enemy“:

LOVE IS DEAD folgt auf das 2015 erschienene EVERY OPEN EYE und THE BONES OF WHAT YOU BELIEVE aus dem Jahre 2013.