DaheimDabeiKonzerte: Erlebt Liv Warfield im Stream

Das wird Dich auch interessieren





Einmalig: Musikexpress, Rolling Stone und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um Euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler*innen ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst Euch überraschen – und bleibt gesund!

Heute um 19 Uhr: Liv Warfield

In ihrer bereits 15 Jahre währenden Musik-Karriere war Liv Warfield bereits in vielen Musikprojekten involviert: Prince holte sie 2009 in seine Band The New Power Generation, nachdem die Sängerin ihm ein Tape mit ihrer Audition zugespielt hatte – einer Performance des Rolling-Stones-Klassikers „Gimme Shelter“.

Die R&B-Interpretin wirkte danach auf seinen Alben LOTUSFLOW3R und 20TEN mit, das in Deutschland exklusiv dem ROLLING STONE beigelegt war. Auch als Solokünstlerin schlug sie Wurzeln: Nach EMBRACE ME von 2006 veröffentlichte Warfield 2014 die von Prince geprägte Platte THE UNEXPECTED. Für ihre Heimatstadt Portland ist sie „Portland’s Most Soulful Singer“ („Portland Monthly“).

Seit 2016 ist Warfield Mitglied von Roadcase Royale – als Co-Sängerin an der Seite der Heart-Vokalistin Nancy Wilson spielt die Band eine Mischung aus Rock, Country und R&B. Daraus entstand 2017 das Werk FIRST THINGS FIRST.

Liv Warfield live bei #DaheimDabeiKonzerte: Heute, Mittwoch, 27. Mai um 19 Uhr auf musikexpress.de, rollingstone.de und metal-hammer.de

Die weiteren Konzerte:

Do 28.05.Kathy Sledge (Sister Sledge)

Fr. 29.05. METAL HAMMER DAY Saltatio Mortis (Headliner) Amaranthe Irist

Mo 01.06. Blues Pills

Di 02.06.tba.

Mi 03.06. Max Raabe Special Performance

Alle Konzerte auf magenta-musik-360.de und #dabei/MagentaTV sehen.