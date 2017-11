Das neue Album von N.E.R.D ist voller prominenter Feature-Gäste

N.E.R.D haben am Samstag ihr erstes Konzert seit 2014 gespielt und dabei ihr komplettes neues Album NO_ONE EVER REALLY DIES vorgestellt. Die Band, bestehend aus Pharrell Williams, Chad Hugo und Shay Haley, hatte sich in der vergangenen Woche mit ihrer ersten Single in sieben Jahren, „Lemon“, musikalisch zurückgemeldet.

N.E.R.D enthüllten bei ihrem Headliner-Auftritt beim Fashion- und Lifestyle-Festival ComplexCon in Long Beach nicht nur ihre neue, imposante Bühnenshow, sondern auch die Tracklist ihres kommenden Albums – und die platzt nur so vor prominenten Feature-Gästen.

Neben Rihanna, die auf der Comeback-Single „Lemon“ zu hören ist, haben Kendrick Lamar, Outkasts André 3000, M.I.A., Gucci Mane, Future, Wale und Ed Sheeran Parts auf N.E.R.Ds fünftem Studioalbum eingespielt. Die bei der ComplexCon vorgestellte Tracklist samt Features findet ihr hier im Überblick:

NO_ONE EVER REALLY DIES:

01 Deep Down Body Thirst

02 Lemon [ft. Rihanna]

03 Voilà [ft. Gucci Mane and Wale]

04 1000 [ft. Future]

05 Don’t Don’t Do It [ft. Kendrick Lamar]

06 Kites [ft. Kendrick Lamar and M.I.A.]

07 ESP

08 Lightning Fire Magic Prayer

09 Rollinem 7’s [ft. André 3000]

10 Lifting You [ft. Ed Sheeran]

11 Secret Life of Tigers

N.E.R.D scheinen sich jedoch nicht auf diese Tracklist ihres Album festnageln lassen zu wollen. Ein Sprecher der Band sagte zur US-amerikanischen Musikwebsite Pitchfork, bei der in Long Beach präsentierten Songauswahl müsse es sich nicht unbedingt um die finale Version von NO_ONE EVER REALLY DIES handeln.

Einen kurzen Zusammenschnitt des N.E.R.D-Auftritts bei der ComplexCon findet ihr hier: