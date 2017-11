N.E.R.D bestätigen Titel und Veröffentlichungsdatum des neuen Albums

Anfang November hatten sich N.E.R.D nach siebenjähriger Bandpause mit einem neuen Song zurückgemeldet und damit indirekt ein neues Album angekündigt. „Lemon“ hieß der Track, auf dem die Truppe um Pharrell Williams Rihanna als Gaststar eingeladen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Vermutung nahe, dass die neue Platte NO_ONE REALLY DIES heißen wird, den am Anfang des Video war eben diese Zeile für einen kurzen Moment zu sehen. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet, denn wie Pharrell Williams in einem Tweet bestätigt, wird das neue Album NO_ONE REALLY DIES heißen, am 15. Dezember 2017 erscheinen und das Cover wird so aussehen:

NO_ONE EVER REALLY DIES. DECEMBER 15 pic.twitter.com/iMWSIPVns8 — Pharrell Williams (@Pharrell) November 22, 2017

Auch interessant N.E.R.D feiern ihr Comeback mit riesigen Mode-Kooperationen Das letzte Album von N.E.R.D, NOTHING, ist sieben Jahre her, es erschien im Oktober 2000. Danach hielten sich sowohl Pharrell als auch die ganze Band eher in Modekreisen auf. Pharrell Williams kooperiert bereits seit Längerem mit Adidas und präsentierte erst kürzlich neue limitierte Sneaker, die mit der Luxusmarke Chanel entstanden sind: