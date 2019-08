David Berman: Todesursache des „Silver Jews“-Sängers offiziell bestätigt

Bei der Todesursache des „Silver Jews“- und „Purple Mountains“-Sängers David Berman handelt es sich um Suizid. Dies bestätigte nun ein anonymer Gesetzesvollstrecker im Gespräch mit der New York Times.

Demnach sei der 52-jährige Berman am 07. August in seinem Apartment in Brooklyn leblos vorgefunden und noch vor Ort für tot erklärt worden.

Drag City, das langjährige Plattenlabel des Sängers, hatte die traurige Neuigkeit über den Tod Bermans noch am Abend seines Todestags offiziell auf Twitter bestätigt. Zwar war die Todesursache zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, jedoch behauptete Musiker Joe Pernice in einem inzwischen gelöschten Tweet bereits, Berman habe Selbstmord begangen.

Anzeige

We couldn’t be more sorry to tell you this. David Berman passed away earlier today. A great friend and one of the most inspiring individuals we’ve ever known is gone. Rest easy, David. pic.twitter.com/5n5bctcu4j — 𝕯𝖗𝖆𝖌 𝕮𝖎𝖙𝖞 (@dragcityrecords) August 7, 2019

Eigentlich hatte Berman geplant, ab dem 10. August mit den Purple Mountains durch Nordamerika zu touren.

Zahlreiche Künstler und Musiker nahmen via Twitter und Co. von dem Sänger Abschied und teilten ihr Beileid mit.

Fuck. Goddamnit. RIP David Berman. One of the great tortured poetic souls is gone. A master of beautiful darkness. — marc maron (@marcmaron) August 8, 2019

rest in peace to the great David Berman 😞 — el-p (@therealelp) August 8, 2019

Of, loosely, my generation of songwriters, the best of us. This loss is devastating. Rest easy, fellow traveler. https://t.co/6EqPLrDpXM — The Mountain Goats (@mountain_goats) August 7, 2019

Die Silver Jews wurden 1989 von Berman und zwei seiner Kommilitonen an der University of Virginia gegründet. Die Band veröffentlichte bis heute in verschiedenster Besetzungen sechs Studioalben. 2009 kam es dann zu ihrer Auflösung. 2019 folgte schließlich die Gründung Bermans zweiter Band Purple Mountains.