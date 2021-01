Demi Lovato reagiert auf Pro-Trump-Proteste

Demi Lovato teilt heute einen Post des „Black Lives Matter“-Twitter-Accounts. Sie ist entsetzt über die Ausschreitungen des gestrigen Abends vor und im US-Kapitol. Sie schreibt, dass ihr Herz gebrochen ist und wie naiv ihr Gedanke, dass so etwas nicht passieren könnte, war.

THIS IS WHY I POST AS MUCH AS I DO. THIS IS WHY I CARE. THIS CANNOT HAPPEN ANY FUCKING MORE. I’m angry, embarrassed and ashamed.

I’m in the studio working on something special after today’s assault on democracy.#impeachtrumptonight

— Demi Lovato (@ddlovato) January 7, 2021