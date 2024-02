Taylor Swift: Jeder Fünfte glaubt an Präsidenten-Verschwörungstheorie

Taylor Swift soll angeblich Bidens „Geheimagentin“ sein – denken viele potentielle Trump-Wähler:innen.

In den Vereinigten Staaten kursiert derzeit die Verschwörungstheorie, dass Taylor Swift insgeheim für den aktuellen Präsidenten Joe Biden arbeitet, um ihn bei der nächsten Wahl zu unterstützen. Gerade den Trump-Unterstützer:innen leuchtet das Gerücht besonders in Hinblick auf neue Anhaltspunkte, die durch den Super Bowl entstanden sind, immer mehr ein. Mittlerweile glaubt fast ein Fünftel der Befragten einer Umfrage, dass Swift bei einer verdeckten Regierungsmission involviert ist.

Die Befragung wurde von der Monmouth University telefonisch zwischen dem 8. und 12. Februar durchgeführt und am 14. Februar veröffentlicht. Insgesamt wurden dabei 902 Erwachsene befragt. 18 Prozent der Personen gaben dabei an, dass sie an die Theorie zu der Sängerin glauben – 46 Prozent hatten schon vor der Befragung von der Sache gehört. Bereits Mitte Januar 2024 kamen Spekulationen dieser Art auf, als „Fox News“-Moderator Jesse Watters die These aufstellte, die 34-Jährige wäre Teil eines CIA-Plans und diene als „Fassade für eine verdeckte politische Agenda“.

Die Verschwörungstheorie

Watters argumentierte in einem fünfminütigen Beitrag, dass die rasante Karriere und Popularität von Swift verdächtig seien. „Taylor Swift ist der größte Star der Welt … aber haben Sie sich jemals gefragt, warum oder wie sie so schlagartig berühmt wurde?“, begann er seinen Vortrag. Weiter verwies der Moderator auf einen Clip aus dem Jahr 2019, der aus einer unter NATO-Beteiligung entstandenen Konferenz stammt. Dort wurde die Musikerin als Beispiel für eine einflussreiche Person genannt, und die Abteilung für psychologische Kriegsführung des Pentagon schlug angeblich vor, sie in die Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet einzubeziehen.

Trump-Wähler:innen glauben verstärkt an Theorie

Laut Monmouth University „identifizieren sich 71 Prozent derjenigen, die dies glauben, mit der Republikanischen Partei oder neigen ihr zu, und 83 Prozent geben an, dass sie Donald Trump im Herbst wahrscheinlich unterstützen werden.“ Taylor Swift wird wohl eher zugunsten Biden voten, das war jedoch auch ohne Verschwörung abzusehen. Sie hatte ihn bei der Wahl 2020 unterstützt und sich in diesem Jahr kritisch gegenüber Trump geäußert, sodass der Gedanke, dass sie den Präsidenten wieder supporten würde, nicht so weit hergeholt ist. Dies ist jedoch immer noch weit entfernt von der Theorie, sie sei eine Art Geheimagentin, die zu Bidens Gunsten arbeitet. Faktische Grundlagen gibt es dafür zumindest keine.

Bidens Team nimmt es mit Humor

Nach dem Super Bowl kam es jedoch zu einem X-Beitrag von Bidens Team, der die Gerüchteküche weiter einheizte. Nachdem die Kansas City Chiefs, das Team von Swifts Partner Travis Kelce, das Game in der Verlängerung für sich entscheiden konnten, wurden Stimmen laut, die meinten, dass das Spiel manipuliert wurde. Der Präsident und sein Team nahmen die Verschwörungstheorie in den Sozialen Medien auf die Schippe, sie schrieben: „So wie wir es uns ausgedacht haben.“

Höhere Wahlbeteiligung dank Swift?

Ein weiteres Ergebnis der Monmouth-Umfrage kommt eher etwas überraschend im Kontrast zu den obigen Prozentzahlen. Swift hat zwar in diesem Jahr keine Wahlwerbung gemacht, dennoch hat sie ihre Fans dazu aufgefordert, wählen zu gehen. 68 Prozent der Befragten unterstützen diese Bemühungen der Sängerin – obwohl sie davon ausgehen können, dass Swift damit nicht Trump pushen möchte.