„Depeche Mode by Anton Corbijn“: Bildband in XL-Edition erhältlich

„Depeche Mode by Anton Corbijn“ zeigt die Geschichte der Band in Bildern.

Der Bildband „Depeche Mode by Anton Corbijn“ ist seit Dienstag (25. Mai) in der XL-Edition erhältlich, die mit 100 Euro deutlich preisgünstiger ausfällt als die limitierte Edel-Edition aus dem Jahr 2020.

Der niederländische Fotograf Anton Corbijn begleitet Depeche Mode bereits seit 37 Jahren – sein Buch enthält über 500 Fotos, darunter unveröffentlichte Werke aus Corbijns persönlichem Archiv, Bühnenbilder, Skizzen und Albumcover.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: „Enjoy The Silence“-Cover im neuen H&M-Spot

Interview Depeche-Mode-Kreativdirektor Anton Corbijn: „Ich durfte in Freilandhaltung arbeiten“

Depeche Mode: Ikonische Momente

„Depeche Mode by Anton Corbijn“ dokumentiert auf 512 Seiten auch das erste Aufeinandertreffen im Jahr 1981, als Vince Clarke noch zur Band gehörte, und reicht bis zu den beiden Abschlusskonzerten der „Global Spirit“-Tour 2018 in Berlin. „DM by AC“ entstand in enger Zusammenarbeit mit der Band.

Der Bildband ist am 25. Mai 2021 im Taschen-Verlag zum Preis von 100 Euro erschienen.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++