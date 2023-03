Für viele Fans wäre ein Meet & Greet mit Depeche Mode wohl das Größte – nun könnte dieser Traum sogar wahr werden. Die Band hat angekündigt, dass dies im Rahmen ihrer kommenden Deutschlandtour möglich sein wird. Abonnenten des Newsletters, der rund um die Veröffentlichung des am 24. März erscheinenden Albums MEMENTO MORI verschickt wird, sind am 17. März darüber informiert worden, dass ein Pop-up-Bus in verschiedenen Städten haltmachen wird. Darin gibt es nicht nur exklusives Merch, sondern auch eine Verlosung mit der Chance auf 3 x 2 Tickets für das Konzert in Leipzig inklusive Meet & Greet mit Dave Gahan und Martin Gore.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: So war ihre erste Performance seit fast fünf Jahren (Video)

Pop-up-Bus von Depeche Mode: Das sind die Termine

Der Pop-up-Bus von Depeche Mode wird in den kommenden Wochen in mehreren deutschen Städten stehen.

23.03.23 HAMBURG / SPIELBUDENPLATZ / 18:00 – 2:00 UHR

24.03.23 BERLIN / PALAIS KULTURBRAUEREI / 18:00 – 00:00 UHR

25.03.23 DRESDEN / STROMWERK / 18:00 – 00:00 UHR

26.03.23 LEIPZIG / KURT-MASUR-PLATZ / 12:00 – 17:00 UHR

27.03.23 MÜNCHEN / HAUS DER KUNST / 12:00 – 18:00 UHR

28.03.23 STUTTGART / LIEDERHALLE / 12:00 – 18:00 UHR

29.03.23 FRANKFURT / MASSIF CENTRAL / 12:00 – 18:00 UHR

30.03.23 ESSEN / ZECHE ZOLLVEREIN / 12:00 – 18:00 UHR

Depeche Mode: MEMENTO MORI-Merch und mehr

Im Bus wird es für Fans Unisex-T-Shirts, Slim-Fit-Shirts für Frauen sowie einen Beutel mit Albumcoveraufdruck zu kaufen geben. Darüber hinaus können Fans dort die rote Vinyl- und die Kassenvariante des Albums kaufen.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: Diese Editionen von MEMENTO MORI können vorbestellt werden

Zudem wird es eine Photo Booth geben, mit der man Fotos von sich machen kann. Wie genau die ebenfalls hier angekündigte Verlosung ablaufen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Derzeit heißt es hierzu lediglich:

3X2 TICKETS FÜR DAS KONZERT IN LEIPZIG INKL. MEET & GREET MIT DER BAND GEWINNEN

Möglich ist, dass man mit der Aufnahme eines Fotos automatisch an der Verlosung teilnimmt und anschließend per angegebener Mailadresse informiert wird, ob man am 26. Mai in Leipzig Depeche Mode live erleben und die Hände schütteln darf. Genauere Informationen wird es im Pop-up-Bus geben – Vorbeischauen lohnt sich also definitiv.