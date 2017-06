„Global Spirit“-Tour 2017 und 2018: Depeche Mode kündigen Konzerte in Berlin, Hamburg und weiteren deutschen Städte an

Depeche Mode sind aktuell mit ihrer „Global Spirit“-Stadion-Tournee in Deutschland und Europa unterwegs, im März erschien ihr 14. Album SPIRIT und erreichte die Top-Position in den deutschen Charts. Die Band um Dave Gahan generiert immer noch einen unvergleichlichen Fan-Ansturm, weshalb die Fülle an neuen Live-Terminen auch nur wenig überrascht. Dafür aber bestimmt zahlreiche Fans erfreut, die 2017 bisher kein Ticket für Depeche Mode bekommen haben.

Depeche Mode auf Deutschland-Tour 2017 und 2018 – die Termine:

Fr. 24. November 2017 Frankfurt, Festhalle

Di., 28. November 2017 Stuttgart, Schleyerhalle

Do., 30. November 2017 Mannheim, SAP Arena

Do., 11. Januar 2018 Hamburg, Barclaycard Arena

Mo., 15. Januar 2018 Köln, Lanxess Arena

Mi., 17. Januar 2018 Berlin, Mercedes Benz Arena

Fr., 19. Januar 2018 Berlin, Mercedes Benz Arena

So., 21. Januar 2018 Nürnberg, Arena

So., 04. Februar 2018 Wien, Stadthalle

Tickets gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen. Zum Beispiel auf Eventim, dort startet der VVK am 23. Juni um 10:00 Uhr. Bereits am Mittwoch beginnt ein Special-Vorverkauf auf der Website der Telekom.