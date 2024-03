Diana Ross wird 80: Die schönsten Bilder ihrer Karriere

Mit ihrer Solokarriere ab 1970 wurde Diana Ross zum Weltstar. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Diana Ross träumte schon als kleines Mädchen davon, ein Weltstar zu werden. Dass ihr dies trotz vieler Hindernisse gelang, verdankt die Sängerin ihrem Talent, ihrer Charakterstärke und ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit.

Mit „Ain’t No Mountain High Enough“, „Stop! In the Name of Love“, „Upside Down“ wurde Diana Ross weltweit bekannt. Einen Namen machte sich die in Detroit geborene Musikerin bereits in den 1960er-Jahren als Anführerin der Supremes.

Doch erst mit ihrer Solokarriere ab 1970 wurde sie zu einem Weltstar. Vor allem in der Homosexuellenszene fand sie viele Anhänger, nicht zuletzt wegen ihrer exaltierten Art und ihres manchmal schrillen Styles.

In einem von Weißen dominierten, rassistischen Amerika hatte Diana Ross für sich beschlossen, frei und unabhängig zu sein. Das sorgte natürlich vor allem auch in der Musikindustrie nicht selten für einige Konfrontationen, aber eben auch für Applaus.

Heute wird Ross 80 Jahre. Happy birthday!