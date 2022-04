Die Ärzte: Das neue Musikvideo „Dunkel“ hier sehen

Die Ärzte veröffentlichen ihre neue Single „Dunkel“ vom aktuellen gleichnamigen Album. Zudem gehen BelaFarinRod auf „Buffalo Bill in Rom“-Tour.

„Ich brauch‘ es schwarz, schwarz wie die Nacht

Ich brauch‘ das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht

Ich will es schwarz, ich will die Nacht

Ich will das Dunkеl und was es mit mir macht (Und was es mit mir macht)“

Wenn der Sohnemann rebelliert

Das Schwarz-Weiß-Video von Die Ärzte spiegelt stilistisch die Faszination wider, die die Band gegenüber der Dunkelheit verspürt. Im Clip verzweifelt ein Junge am spießigen Lebensstil seiner Eltern. Bela B mimt im Video den spießigen Vater und Ehemann, der sich gut bürgerlich gekleidet über den Schabernack des Sprösslings wundert. Letztlich versöhnt sich jedoch die kleine Familie tanzend zur Musik der laut eigener Aussage besten Band der Welt.

„Dunkel“ von Die Ärzte ist am 29. April 2022 als 7″-Vinyl in einer Kastentasche mit Downloadcode, als Download, im Streaming und per Video erschienen. Es ist die dritte Auskopplung aus dem am 24. September 2021 veröffentlichten Album DUNKEL.

Tracklist von „Dunkel“, also der Single:

Seite A:

1. DUNKEL

Seite B:

1. SCHULDSELBER

Die Ärzte auf Tour

Die Ärzte befinden sich nach einer coronabedingten Auszeit ab Juni 2022 wieder auf Tour. Sie spielen unter anderem in viele großen Städten wie München, Köln, Berlin und Hamburg. Tickets gibt es auf:

https://bademeister.opm-shop.com/index.php

Alle Termine der „Buffalo Bill in Rom“-Tour:



03.06.22 Hannover – Expo Plaza – (ausverkauft) – mit Antilopen Gang, Dampfmaschine

04.06.22 Köln – Rhein-Energie-Stadion – (ausverkauft) – mit Adam Angst

09.06.22 Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion – (ausverkauft) – mit Drangsal, Ruts DC

14.06.22 Rostock – IGA Park – mit Royal Republic

16.06.22 München – Olympiastadion – mit Antilopen Gang

18.06.22 Thun – Stockhorn Arena – mit Beatsteaks, Pascow

24.06.22 Heilbronn – Frankenstadion – mit Schrottgrenze, Pascow

26.06.22 Bayreuth – Volksfestplatz – mit The Damned

02.07.22 Kassel – Auestadion – mit Donots, Kafvka

18.08.22 Erfurt – Domplatz – (ausverkauft) – mit Donots

19.08.22 Erfurt – Domplatz – Zusatzkonzert – (ausverkauft) – mit The Dead End Kids

20.08.22 Bremen – Bürgerweide – mit Gluecifer

24.08.22 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof – mit Donots, Shirley Holmes

03.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – mit New Model Army, Drangsal

08.09.22 Graz – Messe Graz Open Air – mit Pantéon Rococó, Chubby And The Gang

10.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion – mit Pantéon Rococó, Lüt

11.09.22 Mannheim – Maimarktgelände – mit Drangsal, Lüt

15.09.22 Bad Hofgastein – Sound & Snow

17.09.22 Nohfelden-Bosen – Festwiese am Bostalsee – (ausverkauft)