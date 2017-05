Die Welt ist wieder in Ordnung: Jimmy Fallon ist jetzt doch Scooter-Fan

Heute vor einem Jahr schwappte eine Welle der Empörung durch Techno-Deutschland, als Jimmy Fallon in seiner Tonight Show eine deutliche Warnung vor der vermeintlich total unbekannten Hyper-Hyper-Truppe Scooter aussprach.

Ein Fehler, den der Moderator danach eingesehen hatte: In einer Videobotschaft richtete sich Fallon direkt an Scooter und erklärte „Wir hinken in den USA in Sachen Musik ziemlich hinterher – normalerweise kommt die bei uns ungefähr zwanzig Jahre später an.“ Außerdem bewies Fallon direkt, dass er sich inzwischen intensiv mit Scooters „How Much Is The Fish“ auseinandergesetzt hat, indem er ein paar bohrende Fragen hinterher schob: „Habt ihr den Fisch gekauft, um ihn zu essen oder für ein Aquarium? Habt ihr den Fisch noch? Und wie viel hat er denn jetzt gekostet?“

Na, dann war die Welt ja wieder in Ordnung. Schaut Euch Fallons Videobotschaft hier an: