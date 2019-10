Top 10: Das sind die gefragtesten Audio-CDs im Überblick

Foto: And More Bears / Universal Music. All rights reserved.

In dieser Übersicht zeigen wir die Top-Ten der beliebtesten Audio-CDs – das Vergleichsportal idealo.de hat hierfür ausgewertet, welche Compact-Discs im Jahr 2019 besonders häufig gesucht wurden. Die Auswahl ist somit keine Bestenliste von MUSIKEXPRESS, sondern eine auf den Daten von idealo* basierende Zusammenstellung.

Die beliebtesten Audio-CDs, Platz 10: THE GREATEST SHOWMAN – Original Motion Picture Soundtrack

Durchaus kurios ist auf den ersten Blick die Platzierung im Top-Ten-Ranking der beliebtesten Audio-CDs für einen Musical-Soundtrack. Doch der Film mit Hugh Jackman als „The Greatest Showman“ in der Hauptrolle versprüht auf Anhieb Leichtigkeit und Feel-Good-Stimmung – die dazugehörigen Songs von Benj Pasek und Justin Paul sind Chart-Pop mit viel Pathos, Glam und Singalong-Charakter. Neben Jackman sind unter anderem Michelle Williams und Zac Efron zu hören.

Platz 9: Die Ärzte – SEITENHIRSCH

Wer als Hardcore-Fan von Die Ärzte noch über den selbstbewussten Preis von über 300 Euro für das Deluxe-Box-Set SEITENHIRSCH hinwegsehen kann, wird sich spätestens bei der Song-Auswahl des „Gesamtwerks“ beschweren müssen. Auf der neu veröffentlichten Edition fehlen neben einigen Liebhaber-Nummern sogar Titel aus dem offiziellen Songbook. Auch vergebens sucht man den seit 1986 von der Bundesprüfstelle indizierten Track „Geschwisterliebe“. Mit diversen (Mini-)Alben, EPs, Singles, Demos und B-Seiten sowie Interviews, Cover-Illustrationen und Fotos ist SEITENHIRSCH dennoch das umfassendste Werk, das man von Bela, Farin und Rod kaufen kann.

Platz 8: Juju – BLING BLING (Limited Deluxe Box)

Nach der Trennung vom Duo SXTN sorgte die Deutschrapperin Juju mit ihrem Album BLING BLING und der Single „Vermissen“ feat. Henning May für den meistgestreamten Song einer Künstlerin in Deutschland in einer Chartwoche und Platz eins der Single-Charts. Nicht überraschend ist also der anhaltende Hype um die Limited-Deluxe-Box, mit der vor allem Hip-Hop-Artists hohe Chartplatzierungen und Aufmerksamkeit in Deutschland generieren. Die Box kommt daher stilecht mit Bauchtasche, Oversize-Shirt und Parfumprobe daher.

Platz 7: Zaz – EFFET MIROIR

Ziemlich experimentierfreudig gibt sich Isabelle Geffroy alias Zaz auf EFFET MIROIR. Lateinamerikanische Sounds und sogar harte Gitarren tauchen auf dem Album auf, ohne aber den unbeschwerten Stil der Französin zu stören. Federnd, zart und leicht bekömmlich – eben typisch Zaz. Eine Formel für eine Audio-CD, die bei der breiten Masse gut ankommt.

Platz 6: Lady Gaga & Bradley Cooper – A STAR IS BORN (Soundtrack)

Gaga bekam dieses Jahr endlich ihren Oscar für „Shallow“ als bester Song – im Gegensatz zu ihrem Duettpartner Cooper, der auch im fünften Anlauf als Schauspieler leer ausging. Seine Darstellung des versoffenen Rockstars hatte der von Jeff Bridges aus „Crazy Heart“ dann doch zu wenig Neues hinzuzufügen. Die Darbietung seiner musikalischen Fertigkeiten allerdings war mehr als beachtlich. Über das Prädikat „singender Schauspieler“ hinaus gab Bradley Cooper authentisch und leidenschaftlich den Rocksänger mit viel Whisky in der Stimme, die den perfekten Gegenpart zu Lady Gagas brillantem Pop-Appeal lieferte.

Platz 5: Rammstein – RAMMSTEIN (Special Edition)

In den „Studios La Fabrique“ in der französischen Provence aufgenommen, zementiert die erfolgreichste Band Deutschlands mit den elf Songs auf RAMMSTEIN ihren Status als „Leader of the Pack“. Das neue Album blickte monatelang von der Chartspitze herab, die Europatournee wurde zum erwarteten Mega-Live-Spektakel. Nach über zehn Jahren Schaffenspause sind Rammstein vielleicht relevanter denn je.

Platz 4: Rammstein – RAMMSTEIN

Platz 3: Udo Lindenberg – MTV UNPLUGGED 2 – LIVE VOM ATLANTIK

Udo Lindenberg und seine Platten bedeuten meist keine Laufkundschaft in der deutschen Chart-Landschaft – das bereits zweite MTV Unplugged LIVE VOM ATLANTIK ist sein insgesamt 51. Album und verweilte mehrere Wochen auf Platz eins der deutschen Charts. Auf der CD zu hören sind Udos Panikorchester, seine siebenköpfige MTV-Unplugged-Band und Gastauftritte unter anderem von Jan Delay, Alice Cooper und Marteria.

Platz 2: BRAVO THE HITS 2018

Auch die Deutschen mögen Hits – und die bekommen sie am Stück auf dieser Chart-Compilation. Die klassische „Bravo The Hits“-CD von 2018 beinhaltet die größten und beliebtesten Hits aus dem vergangenen Jahr. Mit Songs von Ed Sheeran, Calvin Harris, Clean Bandit feat. Demi Lovato, Bausa, Post Malone, Shawn Mendes, Rudimental, David Guetta, Jonas Blue, Felix Jaehn – einfach „Perfect“.

Platz 1: Herbert Grönemeyer – TUMULT

Mit TUMULT hat Herbert Grönemeyer ein sehr politisches und zugleich sehr privates Album gemacht. Für seinen direkten Ton wurde der Sänger bei einem Konzert in Wien zuletzt mit Nazirednern verglichen. Für uns sind seine quengelig gesungenen Wörter höchstens einen kleinen Scherz wert. Die Nation hat den Bochumer als Gewissensbarden längst in ihr Herz geschlossen. Grönemeyer gelingt mit TUMULT und Songs wie „Sekundenglück“ und „Fall der Fälle“ einmal mehr ein wichtiges Statement zur richtigen Zeit.

