Ed Sheeran ist bald in einer Folge von „The Simpsons“ zu sehen

Wenn das so weitergeht, wird aus Popstar Ed Sheeran auch im Filmgeschäft ein großer Name: Erst offenbart der britische Songwriter seine Pläne, ein Biopic im Stile von Eminems „8 Mile“ zu drehen, dann landet er einen Cameo-Auftritt in der 1. Folge der 7. Staffel „Game Of Thrones“. Und jetzt das: Wie „Entertainment Weekly“ anhand von ersten Bildern beweisen kann, wird Sheeran bald bei „The Simpsons“ zu sehen. Oder zumindest eine ihm sehr ähnliche, gelbe Version.

In der Folge „Haw-Haw Land“, die als Teil der 29. Staffel am 1. Oktober 2017 ausgestrahlt werden soll, spielt Sheeran in Anlehnung an Ryan Goslings Sebastian in „La La Land“ einen gewissen Brendan, der sowohl auf Lisa als auch auf Nelson romantische Stücke hält. Produzent Al Jean erklärt zudem, dass Brendan „Save The Last Dance For Me“ mit geändertem Text singe.

Im Sommer 2018 geht Ed Sheeran auf Open-Air-Tournee und macht für ein paar Konzerte auch in Deutschland Halt.