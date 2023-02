Erster Vorgeschmack auf „Creed III“-Soundtrack: JID und Lute veröffentlichen „Ma Boy“

Der Rapper JID live in Oakland, CA (Photo by Tim Mosenfelder/Getty Images)

Die beiden Rapper JID und Lute haben bei dem von J. Cole gegründeten Label „Dreamville“ mit „Ma Boy“ den ersten Song vom offiziellen „Creed III“-Soundtrack veröffentlicht. Der Film von und mit Michael B. Jordan läuft am 2. März in den deutschen Kinos an. Der komplette Soundtrack wird zusammen mit der Premiere in den USA veröffentlicht.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden US-Rapper. Auf dem im April 2022 erschienenen Album GOLD MOUF von Lute ist JID Feature-Gast auf der Single „Birdsong“. Auch auf dem Song „Still Dreaming“ aus dem Jahr 2020 sind beide zu hören.

Nach 2015 und 2018 ist es der dritte Film der „Creed“-Reihe mit Michael B. Jordan und der insgesamt neunte des „Rocky“-Franchises. Führten bei den ersten beiden „Creed“-Filmen noch Ryan Cooglar und Steven Caple Jr. Regie, gibt nun der Hauptdarsteller gleichzeitig sein Regie-Debüt.