‚EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST‘: Foals kündigen zwei Alben für 2019 an

Die Foals werden dieses Jahr gleich zwei neue Alben veröffentlichen – jedoch unter dem gleichen Titel. EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST, Part 1 soll bereits am 8. März erscheinen. Die Platte ist der Nachfolger des vierten Studioalbums WHAT WENT DOWN, das im Sommer 2015 auf den Markt kam. Im vergangenen Jahr trennten sich die Wege der Band und ihres Bassisten und Gründungsmitglieds Walter Gervers.

Einen ersten (kryptischen) Teaser zum neuen Album, EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST, Part 1, teilte die Band bereits auf ihrem Twitter-Account. Zu sehen gibt es darin zwei Frauen, die augenscheinlich im Inneren des Kühlturms eines Kraftwerks stehen. Ebenso wenig aussagekräftig, ist die klangliche Untermalung dieser Bilder; abgesehen von einer Synthesizer-Sequenz und einem Gitarrenfeedback, gibt es nichts zu hören.

Schaut Euch den Trailer hier an:

Immerhin geben die Foals mit diesem Posting einen ersten Hinweis, wann mit dem zweiten Teil von EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST zu rechnen ist – nämlich im Herbst 2019.