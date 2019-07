Next Image

Foto: picture alliance/dpa, Boris Roessler. All rights reserved.

Rammsteins Till Lindemann live in Frankfurt am Main, 13. Juli 2019

13.07.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. Foto: Boris Roessler/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Rammstein in Frankfurt am Main: So verlief das Konzert in der Commerzbank-Arena

Rammstein haben am Samstag, dem 13. Juli 2019, in der Frankfurter Commerzbank-Arena ihre bisher größte Europatour fortgesetzt. Für alle, die nicht das Glück hatten, eines der heißbegehrten Tickets zu ergattern, haben wir die besten Eindrücke der Show zusammengestellt. Eins ist sicher: Auch dieses Mal haben sich die Industrial-Rocker ordentlich ins Zeug gelegt und nicht an Pyro, Feuer und weiteren beeindruckenden Showeinlagen gespart.

Hier sind die besten Fotos der Rammstein-Show in Frankfurt am Main:

So fanden die Fans das Konzert:

Rammstein äußern sich zum Fall Carola Rackete – den Fans gefällt’s

Auch in Frankfurt können und wollen Rammstein nicht auf Feuer verzichten

Oder kämpfen Rammsteins Flammenwerfer mit erster Materialermüdung?

Das Publikum löscht währenddessen einen anderen Brand…

Auch elektronische Lichter wissen das Frankfurter Publikum zu begeistern

Und das war die Setlist von Rammstein live in Frankfurt am Main am 13. Juli 2019:

Music for the Royal Fireworks (George Friederich Händel)

Was ich liebe

Links 2-3-4

Tattoo

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

Deutschland ( Remix by Richard Z. Kruspe )

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dich

Engel (with Duo Jatekok) ( Scala & Kolacny Brothers version )

Encore

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Encore 2

Rammstein

Ich will

Sonne ( Piano-Version )

Die Show in Frankfurt am Main war das vorerst letzte Deutschland-Konzert Rammsteins. Aber keine Sorge: Fans der Brachial-Rocker können die Band im Sommer 2020 beim nächsten Leg ihrer Europa-Tour erneut in der Bundesrepublik sehen. Alle Termine findet Ihr hier:

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019:

16. Juli 2019 Prag, Eden Arena

17. Juli 2019 Prag, Eden Arena

20. Juli 2019 Luxemburg, Roeser Festival Grounds

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

10. August 2019 Tampera, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

Rammsteins neues Album RAMMSTEIN ist am 17. Mai 2019 erschienen, lest hier unsere Kritik.

