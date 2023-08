Foo Fighters holen Michael Bublé für gemeinsamen Song auf die Bühne (Video)

Bei einem Auftritt in San Francisco sang die Rockband mit dem Pop-Sänger seinen Song „Haven’t Met You Yet“.

Die Foo Fighters sind bekannt dafür, den einen oder die andere Gastmusiker:in für einen Live-Song auf die Bühne zu holen. Ob es sich dabei um einen Fan oder Star handelt, spielt keine Rolle für Band-Leader Dave Grohl. Hauptsache, der Spaß ist am Ende da. Dieses Mal jedoch handelte es sich um einen Star und Fan – nämlich Michael Bublé.

Zur ersten Tour vom neuen Drummer Josh Freese, der den verstorbenen Taylor Hawkins ersetzt, widmet Grohl einen Teil der Setlist dem bisherigen Portfolios des frischen Bandmitglieds. Daher covern Foo Fighters aktuell gleich mehrere Songs, in denen Freese als Gastmusiker mitgewirkt hat. Dazu gehören Songs von Devo, Nine Inch Nails und sogar Michael Bublé. Für den Pop-Barden spielte Freese u.a. auf „Haven’t Met You Yet“ das Schlagzeug ein.

Als die Foo Fighters während des Konzerts auf dem Outside Lands Festival in San Francisco am vergangen Samstag (12. August) zum Tribut-Teil an Freese anlangten, bat Grohl wie gewöhnlich einen Fan zum Singen auf die Stage. Dieser Fan, der ein „I <3 Michael Bublé“-Schild hochhielt, entpuppte sich als eben genau jener Pop-Sänger. Scherzhaft wandte sich Grohl an das Publikum: „Wir machen diese Sache, bei der wie jemanden aus dem Publikum zu uns raufholen, die sagen ‚Ich kenne den Scheiß-Song’, und dann kommen sie her und kennen vielleicht die erste Strophe”, führte Grohl aus, während er Bublé vorstellte. „Dieser taffe Scheißkerl hier — und ich mache keinen Witz — flog extra aus Argentinien ein, um den Scheiß-Song für euch zu singen. Denn so etwas, wie einen Witz zu weit zu treiben, gibt es nicht.”

Seht hier Foo Fighters und Michael Bublé mit „Haven’t Met You Yet“ und weiteren Cover-Songs