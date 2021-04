Foo Fighters: Neue Tourdaten für 2022 – Berlin ist dabei

Die Foo Fighters wollten ursprünglich 2020 anlässlich ihres 25. Band-Jubiläums auf Tournee gehen. Doch die anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sorgen dafür, dass ihre Europa-Shows auf 2022 verschoben werden müssen.

Zu den Terminen gehören Auftritte in der Berliner Waldbühne, auf dem Mailänder „I-Days“-Festival und ein letzter Termin auf dem „Rock In Rio“-Festival in Lissabon am 18. Juni 2022.

Important Update on #FooFighters June European Tour Dates

Tickets will remain valid for ALL rescheduled shows. For more information on your specific show, please visit the original point of purchase. pic.twitter.com/ITGpHeFqLs

— Foo Fighters (@foofighters) April 19, 2021