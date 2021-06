Future Islands kommen 2022 nach Deutschland – die Live-Termine hier

Future Islands kommen in Eure Stadt: Die Synthiepop-Band aus Baltimore hat ihre Deutschland-Termine für 2022 bekannt gegeben. Damit stehen vier Konzerte an: in Berlin, München, Frankfurt und Köln, präsentiert vom MUSIKEXPRESS.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Deutschlandtermine 2022

01.03.2022 Berlin, Columbiahalle

04.03.2022 München, Tonhalle

17.03.2022 Frankfurt, Batschkapp

21.03.2022 Köln, E-Werk

Über Future Islands

Ihre Songs arbeiten mit verzerrter Noisegitarre und manchmal sogar Samples des ersten Space-Shuttle-Starts (etwa in „Long Flight“), sie verwenden Drumcomputer und Akustikgitarren, zusammen mit Herrings mal flehendem, mal bellendem Gesang. Hier ein aktueller Auftritt bei „Tiny Desk (Home) Concert“: Aktuellste Single: Ein Lied, mit dem ihnen der Durchbruch gelang:

Größere Bekanntheit erlangte die Gruppe mit ihrem ersten Fernsehauftritt in der 2014er „Late Show“ bei David Letterman und weiteren Auftritte in TV-Shows wie „Jimmy Kimmel Live!“, „Later with Jools Holland“ oder „Circus HalliGalli“ in Deutschland.

Das letzte Album der Post-Wave-Gruppe um Frontmann Sam Herrings namens AS LONG AS YOU ARE, erschien 2020. Weitere Alben erschienen 2011 (ON THE WATER), 2010 (IN EVENING AIR) und 2008 (WAVE LIKE HOME).