„Game of Thrones“: Joseph Gatt wegen sexueller Belästigung Minderjähriger vor Gericht

Joseph Gatt ist in Los Angeles vor Gericht erschienen. Der Schauspieler, der in der HBO-Serie „Game of Thrones“ die Rolle des Thenn Warg spielte, wurde im April 2022 beschuldigt, sexuell explizite Nachrichten an eine minderjährige Person gesendet zu haben. Nun muss sich der 51-Jährige dafür verantworten.

Wie „The Daily Mail“ berichtet hat, sagte der Richter am Obersten Gerichtshof von Los Angeles, dass die Anhörung am 4. Dezember fortgesetzt werden soll. Staatsanwalt Michael Fern hatte bei dem Gerichtstermin am 2. Oktober zuvor erklärt, dass „zusätzliche Entdeckungen notwendig sind“, um mit dem Fall fortzufahren.

Auf Kaution frei

Der 51-Jährige wurde am 6. April 2022 in Los Angeles verhaftet, Beamte stellten am selben Tag um 4:45 Uhr einen Durchsuchungsbefehl für Gatts Anwesen aus. Davor erhielt die Polizei Informationen, dass der Schauspieler online sexuelle Kommunikation mit einer Minderjährigen betrieben hätte. Seither ist Gatt wieder auf freiem Fuß – er hinterlegte eine Kaution von 5.000 Dollar. Ob der Darsteller sich mutmaßlich mit weiteren Minderjährigen geschrieben hat, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Stellungnahme zu den Vorwürfen

Gatt veröffentlichte eine Erklärung auf seinem X-Account. Darin wies er die Anschuldigungen zurück: Er bezeichnete sie als „entsetzlich und völlig unwahr“. Außerdem sagte der Schauspieler: „Ich habe Fehler und irreführende Informationen in der heutigen Pressemitteilung klargestellt.“ Er erklärte aber, dass er kooperiert und vollständig mit der Polizei und dem LAPD zusammenarbeitet, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Gatt sieht sich zudem einer zweiten Anklage gegenüber, die den illegalen Besitz einer Angriffswaffe betrifft.

Neben „Game of Thrones“ wirkte er auch in Filmen wie „Thor“, „Star Trek Into Darkness“ und Tim Burtons Live-Action-Remake von „Dumbo“ im Jahr 2019 mit.