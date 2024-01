Milli Vanilli, Boney M.: Frank Farian ist tot

Er gründete Boney M. und Milli Vanilli. Nun ist Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren friedlich zu Hause in Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag im Namen seiner Familie mit.

Farian hatte seit den 70er-Jahren berühmte Popmusik-Klassiker produziert. Ob „Daddy Cool“ oder „Rasputin“: Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Er gründete weltweit erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli, über die kürzlich ein Film in die Kinos kam. Anfang der 90er war bekannt geworden, dass die beiden Mitglieder der Band Milli Vanilli nicht selbst sangen.

Farian wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band „Die Schatten“ nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland aus ging es nach Rosbach bei Frankfurt, später in die USA.