Grammys 2023: Nirvana erhalten Preis für ihr Lebenswerk

Foto: AFP via Getty Images, PATRICK T. FALLON. All rights reserved.

Am Sonntagabend wurden die Grammys 2023 verliehen. In der Kategorie „Special Merit Award“ wurden am Abend davor offiziell Nirvana ausgezeichnet. Dass sie diesen Preis erhalten würden, wurde bereits im Vorfeld bekanntgegeben. Sie sind nicht die einzigen damit geehrten Künstler*innen: Mit dem „Lifetime Achievement Award“ wurden dieses Jahr außerdem Bobby McFerrin, Ma Rainey, Nile Rodgers, Slick Rick, The Supremes und Ann und Nancy Wilson von der Band Heart ausgezeichnet.

Die ehemaligen Nirvana-Mitglieder Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear nahmen den Preis entgegen. Bassist Krist Novoselic sagte unter anderem: „Es hieß, Kurt (Cobain) war witzig, clever, und dass er sagte, Teenage Angst habe sich bezahlt gemacht – was stimmt.“ Novoselic kümmere sich noch immer um Post von Fans, und er kriege Briefe aus aller Welt von Nirvana-Fans. Darunter seien viele junge Menschen. „Es gibt eine neue Generation von Nirvana-Fans, und dafür bin ich sehr dankbar.“

Zu ihren Lebzeiten wurden Nirvana sechsmal für einen Grammy nominiert. Sie gewannen einen nach Kurt Cobains Tod in der Kategorie „Best Alternative Music Performance“ für ihren Auftritt bei „MTV Unplugged in New York“.

Nirvana brachten in ihrer Karriere mit BLEACH, NEVERMIND und IN UTERO drei Studioalben heraus. Sänger Kurt Cobain nahm sich am 5. April 1994 das Leben, die Band löste sich danach auf. Nirvana gelten als wichtigste und einflussreichste Band des Grunge-Genres, für das sie selbst nie viel übrig hatten.

Dave Grohl gründete danach die Foo Fighters und gehört mit ihnen zu den größten Rockbands der Welt. Pat Smear ist Teil der Band. Dieses Jahr werden sie unter anderem bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auftreten. 2022 starb ihr Drummer Taylor Hawkins im Alter von 50 Jahren.

Zu den großen Gewinner*innen bei den 65. Grammy-Awards gehörten Beyoncé und Harry Styles.